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Республиканцы призвали администрацию Белого дома к расширению санкций против участников строительства "Северного потока – 2". Так, конгрессмены направили команде президента Байдена письмо, в котором предостерегли лидера от тайной сделки.
Так, в письме на имя госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена указывается, что действующая администрация так и не приняла жестких мер в отношении участников проекта, несмотря на резкое заявление американского правительства по "Северному потоку – 2".
"Мы опасаемся, что такое несоответствие можно объяснить лишь желанием достигнуть с Германией договоренности в виде сделки через черный ход. Любое соглашение, которое не будет предусматривать усиление санкционных мер против "Северного потока – 2", будет ошибочным, – приводит N-TV выдержку из письма.
Так, республиканцы призвали госсекретаря расширить санкционный список. Пока что санкции коснулись лишь КВТ-РУС, которая является владельцем трубоукладчиком "Фортуна". Остальные юридические лица, передает источник, так и не подверглись экономическим ограничениям.
Как считают журналисты издания N-TV, главное опасение республиканцев заключается в возможном отказе Байдена от санкций против "Северного потока – 2", если ФРГ согласится на ряд пунктов для США в области энергетической инфраструктуры на территории ЕС.
Ранее обозреватель Габриэль Фельбермайер рассказал о последствиях для Германии и ЕС в случае отказа от "Северного потока – 2".
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