Сторонники Трампа требуют от администрации расширить санкционные меры против проекта

Республиканцы призвали администрацию Белого дома к расширению санкций против участников строительства "Северного потока – 2". Так, конгрессмены направили команде президента Байдена письмо, в котором предостерегли лидера от тайной сделки.

Так, в письме на имя госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена указывается, что действующая администрация так и не приняла жестких мер в отношении участников проекта, несмотря на резкое заявление американского правительства по "Северному потоку – 2".

"Мы опасаемся, что такое несоответствие можно объяснить лишь желанием достигнуть с Германией договоренности в виде сделки через черный ход. Любое соглашение, которое не будет предусматривать усиление санкционных мер против "Северного потока – 2", будет ошибочным, – приводит N-TV выдержку из письма.

Так, республиканцы призвали госсекретаря расширить санкционный список. Пока что санкции коснулись лишь КВТ-РУС, которая является владельцем трубоукладчиком "Фортуна". Остальные юридические лица, передает источник, так и не подверглись экономическим ограничениям.

Как считают журналисты издания N-TV, главное опасение республиканцев заключается в возможном отказе Байдена от санкций против "Северного потока – 2", если ФРГ согласится на ряд пунктов для США в области энергетической инфраструктуры на территории ЕС.

Ранее обозреватель Габриэль Фельбермайер рассказал о последствиях для Германии и ЕС в случае отказа от "Северного потока – 2".