Республиканцы заподозрили Байдена в тайной сделке по "Северному потоку - 2"

Республиканцы заподозрили Байдена в тайной сделке по "Северному потоку - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Сторонники Трампа требуют от администрации расширить санкционные меры против проекта

Республиканцы призвали администрацию Белого дома к расширению санкций против участников строительства "Северного потока – 2". Так, конгрессмены направили команде президента Байдена письмо, в котором предостерегли лидера от тайной сделки.

Так, в письме на имя госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена указывается, что действующая администрация так и не приняла жестких мер в отношении участников проекта, несмотря на резкое заявление американского правительства по "Северному потоку – 2".

"Мы опасаемся, что такое несоответствие можно объяснить лишь желанием достигнуть с Германией договоренности в виде сделки через черный ход. Любое соглашение, которое не будет предусматривать усиление санкционных мер против "Северного потока – 2", будет ошибочным, – приводит N-TV выдержку из письма.

Так, республиканцы призвали госсекретаря расширить санкционный список. Пока что санкции коснулись лишь КВТ-РУС, которая является владельцем трубоукладчиком "Фортуна". Остальные юридические лица, передает источник, так и не подверглись экономическим ограничениям.

Как считают журналисты издания N-TV, главное опасение республиканцев заключается в возможном отказе Байдена от санкций против "Северного потока – 2", если ФРГ согласится на ряд пунктов для США в области энергетической инфраструктуры на территории ЕС.

Ранее обозреватель Габриэль Фельбермайер рассказал о последствиях для Германии и ЕС в случае отказа от "Северного потока – 2".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Царство разделившееся внутри себя долго не проживет.
1
новости партнеров
По теме

"Его личное дело": Москва ответила Зеленскому на встречу вне нормандского формата

Российские власти не видят повода для нового саммита по Донбассу

Обострение ситуации в Белоруссии ожидается 25 марта - КГБ

К беспорядкам готовятся как оппозиционеры, так и правоохранители

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей