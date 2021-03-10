Рубль рухнет уже в марте: экономист дал неутешительный прогноз

Рубль рухнет уже в марте: экономист дал неутешительный прогноз
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Весенний сезон для российкой валюты представляет особую опасность

Начало весеннего сезона обещает определенные неприятности на финансовом рынке. Доллар же окажется в весьма устойчивой для себя позиции. По словам аналитика Forex Optimum Александра Розмана, уже к началу следующего месяца он будет в большом отрыве от многих валют, включая российскую.

Так, промежуток от марта до начала следующего месяца для нашей валюты представляет особую опасность. В настоящее время сохраняется риск повторного падения цен на нефть.

Вероятный курс, даже без учета внешнеполитического давления, довольно неприятен, отметил специалист.

"Если не учитывать внешнеполитических угроз, то курс рискует просесть к 77–79 за доллар. Если реализуются и внешнеполитические риски, рубль упадет еще сильнее, к отметкам 80–85, – выразил мнение специалист в интервью изданию Life.

За последние несколько дней цены на нефть превысили отметку в 71 дол. за баррель, что стало рекордом с января 2020 года. После этого последовала корреляция. Вчера евро оказался ниже 88 руб. – впервые с сентября. Немного опустилась и американская валюта. В начале месяца Байден предложил пакет мер по "спасению Америки" в 1,9 триллиона.

Ранее представитель инвестиционной компании "Джи Эл Эс Инвест" Эдуард Бугров рассказал, какие риски последуют для российской стороны в случае принятия экстремальных санкционных мер со стороны Запада.

Недавно глава Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил, что в этом году в России произошла весьма нетипичная ситуация, в рамках которой продавцы повысили ценовую стоимость на рынке недвижимости, несмотря на то, что устоявшаяся практика предполагает, что тон задает сам потребитель, а не продавец.

Егор МАЛКОВ

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