Лондон и Вашингтон могут вместе обрушить отечественную валюту через госдолг

Американские фонды стали секретным оружием США против России, поскольку накопили значительное количество российского госдолга, чтобы обвалить курс рубля. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Обзор рисков финансовых рынков" Центробанка России за февраль.

Как отмечает издание, регулятор впервые раскрыл информацию об иностранных держателях облигаций федерального займа (ОФЗ), на долю которых приходится 23,3% госбумаг. Выяснилось, что больше половины вложений принадлежит фондам из США и Великобритании – 13,8%.

Из отчета следует, что американцы держат ОФЗ на 944 млрд руб, британцы – на 947 миллиардов. Остальные 410 млрд руб в кубышках у инвесторов из Бельгии, Сингапура и ряда других стран.

Согласно документу, круг крупных держателей отечественных госбумаг очень узок. Так, в Бельгии почти все бумаги (98,5%) находятся у одного покупателя. Крупнейший инвестор из Штатов владеет ОФЗ на 784,5 млрд руб (83,1% американских вложений).

Более того, юридически зарегистрированные в Бельгии и Соединенном Королевстве инвесторы на самом деле принадлежат американским транснациональным финансовым корпорациям. Таким образом основной объем западного вхождения в российский госдолг – 2,16 трлн руб – приходится на вложения трех банковских холдингов.

"Наблюдаемая страновая концентрация среди нерезидентов может способствовать уязвимости российского рынка к ухудшению геополитических факторов со стороны отдельных государств. В то же время в целом небольшая доля иностранных участников на рынке, стабильность спроса со стороны локальных инвесторов и низкий уровень госдолга обеспечивают устойчивость российского рынка ОФЗ", – говорится в отчета ЦБ.

Говоря о геополитическом факторе, регулятор, вероятно, имел в виду угрозы со стороны Вашингтона ввести санкции в отношении именно отечественного госдолга. Как напоминает издание, такие рестрикции частично уже наложены в августе 2019 г., но пока лишь в размещения долга в долларах. Связаны ограничения с якобы отравлением Москвой экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в марте 2018 года.

На прошлой неделе стало известно о планах Вашингтона и Лондона ввести жесткие санкции в отношении РФ за мифическое применение нашей страной химоружия. По прогнозу главного аналитика ФГ "Калиты-Финанс" Дмитрия Голубовского, наложение рестрикций против российского госдолга может привести к повышению курса рубля до 120.

