Путин оценил состояние российской экономики

Путин оценил состояние российской экономики
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предприятия, восстановившиеся после кризиса, должны вкладывать прибыль в долгосрочные инвестиционные проекты

2020 год стал самым плохим для глобальной экономики после Второй мировой войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по инвестициям в четверг, 11 марта.

Главный удар нанесла пандемия коронавируса, которая затронула все без исключения отрасли. Однако России удалось преодолеть экономический спад. Этому способствовали своевременные и грамотные меры правительства, благодаря которым к началу кризиса Россия имела довольно крепкую финансовую устойчивость и экономический суверенитет. 

"Впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а напротив, ответили на возникающие проблемы смягчением в этой сфере",

– оценил результат глава государства. Он отметил, что снижение ВВП РФ по итогам 2020 г. составило 3,1%, то есть меньше, чем во многих других странах. При этом уже в конце прошлого года отрицательная динамика сменилась на положительную, в плюс вышли даже инвестиции в основной капитал. Их прирост составил 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Теперь важно закрепить достижения. По оценке экспертов, в 2021 г. российские экспортеры завершат с хорошими финансовыми показателями. Полученные средства нужно инвестировать в российскую экономику, считает президент.

"В приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития. Это, в первую очередь, обеспечение здоровья и благополучия людей, рост их доходов, реальных доходов, формирование комфортной и безопасной среды для жизни, развитие современных, удобных цифровых сервисов",

обозначил задачи президент. 

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала позитивный прогноз по инфляции и допустила повышение ключевой ставки уже в скором времени.

Николай ВИКТОРОВ

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