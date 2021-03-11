Киев оформил с МВФ кредитную программу на кабальных условиях

Киевский режим погашает не только полученные кредиты, но и расплачивается за займы, которые Незалежной не дали. Об этом написал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в своем "Фейсбук".

Как правило, отметил эксперт, страны не погашают свои долги, а реструктуризируют их, обслуживая лишь проценты, чего не происходит в случае с соборной.

По его словам, Киев не только возвращает сумму займа вместе с процентами, но еще и выплачивает неустойку Международному валютному фонду за невыбранные транши, что требуется по условиям кредитной программы.

Так, в феврале нынешнего года сумма выплат МВФ превысила $213 млн. При этом ставка по кредиту от фонда в 2020-м составила 2,63% годовых, в то время как аналогичный показатель для евробондов был равен 7,2%.

По прогнозу Гончарова, в ближайшее время Незалежную ждет скачок процентных ставок на межбанке и удорожание кредитов. Экономист напомнил, что из-за роста инфляции пришлось поднять ключевую ставку до 6,5%.

"Именно здесь-таки и будет нанесен двойной удар по украинской экономике, по инвестиционной активности и по банковской системе", – полагает специалист.

Рост процентной ставки на фоне траты валютных резервов приведет к снижению ликвидности гривны, пояснил Гончаров. А еще добавятся инвестиционный спад и отток капитала.

Ранее о тревожной ситуации на Украине в сфере экономики заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, страна в развитии опустилась на 20 лет назад. В украинской промышленности масштабная нехватка квалифицированных кадров из-за массового выезда людей на заработки в другие страны. Отечественную экономику, уверен политик, не спасет даже урегулировании конфликта в Донбассе и налаживание отношений с Россией. Государство пребывает на грани катастрофы.

При всех благоприятных условиях, Украинская экономика достигнет уровня до "революции гидности", т.е. 2013 г., где-то через 10 лет, считает экс-нардеп.

