Власти не должны допускать потрясений на рынке

Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему ему пришлось достаточно строго разговаривать с кабинетом министров. Главнокомандующий подчеркнул, что руководство страны должно бдительно следить за ростом цен.



Путин считает непозволительной ситуацию, когда рынок встряхивает ряд "ценовых ударов". Глава страны подчеркнул, что правительство должно держать руку на пульсе и использовать различные инструменты для стабилизации обстановки, пишет РИА "Новости".

При этом Путин особо отметил, что у российских властей нет желания давить на предпринимателей "нерыночным" способом. Однако бизнесмены должны понимать, что в погоне за процветанием собственных компаний, им следует помнить и об интересах жителей России. Развитие предприятий не должно идти в ущерб потребителю, подчеркнул Путин.

Главнокомандующий также посоветовал бизнесменам направлять ресурсы "в дом".

Оценивая экономические показатели прошлого года, российский лидер сравнил обвал экономики 2020 с периодом после Второй мировой войны, пишет URA.RU. По мнению главнокомандующего, прошлый год стал худшим для экономики со времен послевоенного периода.