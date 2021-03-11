Вашингтон в борьбе против нашей трубы поставил себя в тяжелое положение

Санкционная политика Вашингтона в отношении проекта "Северный поток-2" играет против самих США и может завести американцев в тупик. Так считает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Кауфман.



По его мнению, наиболее весомой угрозой для балтийского газопровода могли бы стать рестрикции в отношении немецких компаний, которые участвуют в реализации проекта, например Uniper, Wintershall и т. д., или иных организаций, выступающих в защиту российской трубы.

Однако тем самым Штаты могут испортить отношения с Германией, что более нежелательно, чем достройка "СП-2". Американцы сами загнали себя в тупик, поскольку старые санкционные методы не работают, а новые влекут неприятные последствия для Вашингтона.

"Неизвестно, успеют ли США выйти из данного тупика до завершения проекта, учитывая, что в оптимистичном сценарии "Северный поток-2" может быть завершен уже ко второму полугодию 2021 года", – цитирует аналитика агентство "Регнум".

Ранее сегодня немецкий политолог Александр Рар, комментируя вопли с берегов Днепра о том, что нужно дать немного времени Белому дому, чтобы новая администрация включилась в борьбу с нашей трубой, а также негодование американских законодателей о том, что Госдеп США еще не ввел санкции против 15 кораблей со стройки "СП-2", заявил, что пусть себе "лают, а караван идет" дальше. Он убежден, что проект будет завершен несмотря ни на что. Газопровод может остановить лишь правительство Германии.

