Отечественная экономика восстановится быстрее, чем в других странах

В России невозможно просто так раздать деньги, как это делается в США, по причине дефицита бюджета. Об этом сообщил директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Так специалист прокомментировал сегодняшнюю новость из-за океана о том, что президент Джо Байден щедро одарил американцев единовременной выплатой. Согласно информации, 85% штатовских домохозяйств получат прямые выплаты по $1,4 тыс на человека в рамках мер поддержки государственной экономики. Всего в программу заложено $1,9 триллиона.



"У нас гораздо меньше денег, у нас большие дефициты бюджета в этом году. С другой стороны, восстановление российской экономики будет достаточно активным", – считает Шибанов.

По его словам, рост американской экономики может значительно затормозиться из-за новых карантинных ограничений.

Другой специалист член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян прогнозирует, что эффект от щедрот Байдена будет недолгим.

"На поддержку семей и потребления пойдет большая часть этих денег, а меньшая – на борьбу с ковидом, что для США на сегодняшний день является первоочередной задачей", – цитирует эксперта "Прайм".

Напомним, в России в период после начала эпидемии коронавируса власти проводят политику единовременных адресных выплат социальной направленности – средства получают семьи с детьми, безработные родители, медицинские работники, водители скорых и прочие категории граждан.

