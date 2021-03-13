От президента требуют срочных мер для скорейшего срыва проекта

Белый дом готовит дополнительные санкционные меры против участников проекта "Северный поток – 2". По информации официальных представителей администрации, знакомых с внутренними обсуждениями, Конгресс потребовал от президента США Джо Байдена срыва строительства трубопровода. В противном случае, считают инициаторы, станет слишком поздно.

Американское законодательство гласит, что администрация должна каждые 90 дней предоставлять отчет с перечнем юридических лиц, принимающих участие в проекте. Указанные компании отмечаются как организации, в отношении которых можно ввести ограничения. К настоящему времени команда Байдена еще не определилась со списком, при этом следующий отчет должен быть представлен уже в мае.

По словам одного из представителей Белого дома, очередной пакет проходит стадию обсуждений. Однако Вашингтон до сих пор изучает юридические лица, которые можно внести в "черный список".

Официальная позиция американских законодателей остается прежней: появление российской инфраструктуры на территории НАТО грозит всем членам Альянса, ставя в зависимость от энергоносителей из РФ, а также лишает Украину многомиллиардного оборота.

Однако администрация Белого дома, как отметил один из представителей команды президента, оказалась "между молотом и наковальней" – формально Байден пытается тормозить развитие проекта, однако также стремится к укреплению отношений с Берлином, который лоббирует "Северный поток – 2".

Так, 12 марта госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в Сенате по "Северному потоку – 2", однако так и не внес ясность в планы администрации, что вызвало резкую реакцию со стороны законодателей.

Один из соавторов закона о санкциях против "Северного потока – 2", сенатор Тед Круз, приостановил действия ряда кандидатов от Байдена в Госдепе, чтобы "заставить президента действовать".

"Я был бы рад снять ограничения с кандидатов Госдепартамента сегодня, если бы они только следовали закону и выпустили промежуточный отчет с указанием всех компаний, подпадающих под обязательные санкции", – приводит Politico заявление Круза.

Ранее эксперт Игорь Юшков заявил, что Штаты не откажутся от санкций против газовой магистрали даже после ее ввода в эксплуатацию.