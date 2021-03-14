Доллар упадет до 70 рублей: эксперт дал прогноз на весну

Доллар упадет до 70 рублей: эксперт дал прогноз на весну
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рост цен на нефть положительно влияет на курс валют

В последнее время рубль потихоньку укреплялся на фоне растущей стоимости нефти. С начала марта цена марки Brent выросла с 62 до 69 рублей за баррель. Предполагается, что черное золото будет дальше дорожать. Этот факт, а также начало налогового периода, выплат по НДС тоже помогут российскому деревянному усилить свои позиции. Таким образом, курс доллара на апрель 2021 г. порадует россиян.

По словам финансового аналитика Андрея Кузнецова, американская валюта упадет до 70 рублей в конце месяца. Хотя в начале апреля стоит ожидать повышения доллара до 75-76 рублей. 

Евро также окажется в менее выгодной позиции. Эксперт полагает, что европейская валюта будет стоить чуть больше 85 рублей к концу второго месяца весны. Кузнецов отмечает, что западные санкции влияют на стоимость валют. Если бы ограничений не было, доллар мог держаться на отметке в 67 рублей, а евро – 78. 

Негативно влияет на курс валют и угроза новых рестрикций, а также пандемия коронавируса и меняющаяся ситуация на фондовых рынках, поделился с "Вечерней Москвой" Кузнецов. 

Ранее эксперты говорили о том, что весенний сезон – это опасное время для рубля. В течение марта доллар может подняться до 79 рублей. А если возникнет ситуация с внешнеполитическим давлением, то еще сильнее – до 85 рублей. При этом именно санкции на экспорт российской нефти со стороны США могут разрушить отечественную экономику. Если Вашингтон рискнет их ввести, то, по словам аналитиков, РФ может потерять до 160 млрд рублей. Впрочем, США ударят не только по России, они нанесут ущерб всей мировой экономике. 

Полина ИВАНОВА

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Гость165520
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Доллар упадёт? 70р за зелёную бумажку и пИсать от счастья что доллар "упал"? рубль, после развала Союза, это мусор, который дешевле самой бумаги на которой его печатают.
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