Рублю некуда падать: российскую валюту сочли недооцененной

Несмотря на довольно сложную экономическую ситуацию в стране и мире, санкции и беспрецедентные долларовые вливания, обещанные новым американским президентом, нынешний курс рубля является заниженным. По крайней мере, так считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Санкции – часть нашей жизни

Риски возможных будущих санкций учтены в курсе рубля, поэтому он фундаментально недооценен, заявил на минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В связи с этим, по мнению министра, возможные ограничения в отношении рублевого госдолга России несут риски скорее для западных инвесторов, чем для российского финансового рынка. "Санкционный фон, санкционная повестка – это уже обычная часть нашей жизни", – подчеркнул министр.

По его словам, колебания на финансовом рынке могут произойти в случае ужесточения санкций, "но фундаментально это ни на что не повлияет".

"В текущем курсе рубля заложены все возможные страхи. Фундаментальный уровень курса несколько иной. Сопоставляя нынешнюю цену нефти и курс рубля, понимаешь прекрасно, что это неравновесная ситуация. Мы исходим из того, что это в основном психологические факторы, опасения, риски", – заявил Решетников.

Действительно ли рубль недооценен?

Чтобы ответить на этот вопрос "Утро.ру" обратилось к экспертам.

По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артёма Тузова, нынешний курс российской валюты, на самом деле учитывает все возможные санкционные риски со стороны США и Евросоюза, о чем и говорил Решетников.

При этом, рубль действительно недооценен. Эксперт напомнил о том, что в начале 2020 года при аналогичных ценах на нефть выше 66 долларов за баррель, российская валюта торговалась по цене 62-64 рубля в паре с долларом и около 69-71 в паре с евро. Сейчас курс доллара, установленный ЦБ РФ, составляет 73,5 рубля, а курс евро – 87,7 руб.

"Курс поддерживает крепкая нефть, которая торгуется около 70 долларов за баррель, что позволяет наполнять российский бюджет, – говорит Тузов. – Спрос на нефть постепенно возвращается к докризисным показателям и за год может вырасти до 96 млн баррелей в сутки (до пандемии спрос находился на уровне 100 млн баррелей в сутки). Высокая цена топлива на мировом рынке обусловлена опасением инвесторов относительно возникновения дефицита энергоносителей и новых локдаунов".

С ним согласен и руководителя общественного движения "Аврора" Петр Заборцев обращающий внимание на то, что заниженный курс необходим ЦБ и правительству для поддержки нужного сальдо платежного баланса, номинированного в рублях.

"Таким образом, государственные органы поддерживают видимую макроэкономическую стабильность, лучший баланс бюджета и развитие экспорта", – говорит Заборцев.

Сам факт недооцененности рубля говорит о возможности его укрепления при определенных обстоятельствах.

"По нашей оценке, российский рубль в I квартале 2021 г. остается примерно на 7% недооцененным к доллару, – пояснил "Утру.ру" руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей Кузнецов. – Это указывает на потенциал укрепления национальной валюты. Реализации этого потенциала в краткосрочной перспективе препятствуют, в первую очередь, геополитические риски и сохраняющаяся неопределенность относительно развития пандемии".

Застрахован ли рубль от обвала?

Несмотря на то, что эксперты в целом согласны с заявлением главы МЭР о том, что текущий курс российской валюты занижен, никто не может поручиться за то, что он попытается "восстановить справедливость", достигнув своих расчетных значений.

По словам Петра Заборцева, рубль не просто не застрахован от падения курса но он, как и многие валюты, входит в период масштабных изменений и волатильности.

"Всё дело в эмиссии денег, осуществляемых большинством правительств мира, – говорит эксперт. – Восстановление экономической активности, нормальной скорости денежного обращения после коронавирусного шока будет резко увеличивать риски инфляции. Что мы сейчас и наблюдаем".

По мнению Заборского, в лучшем случае, мы можем увидеть некую девальвационную гонку валют, сопровождаемую повсеместным ростом инфляции. В худшем, если лопнут пузыри на фондовом и долговом рынках, ситуация вообще перестанет быть сколько-нибудь предсказуемой.

"Важными триггерами здесь могут быть не только санкции, но и принятый американцами план по вливанию еще 1,9 трлн долларов в экономику, а так же предполагаемые рост учетной ставки ЦБ", – резюмирует эксперт.

С другой стороны, не все эксперты делают ставку на усиление хаоса и неопределенности. Напротив, многие из них полагают, что впереди нас ждет период восстановления и стабилизации, что непременно пойдет на пользу российской валюте.

"Растущие нефтяные котировки, осторожное постепенное наращивание добычи со стороны ОПЕК+, восстановление спроса на сырье – эти факторы приведут к балансировке рынка нефти и стабильным ценам", – считает аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.

По его мнению, курс рубля на фоне общего позитива рынков будет привлекателен, как и рублевые активы. При этом, постепенное восстановление глобальной экономики обещает рост интереса инвесторов к валютам и активам развивающихся стран, что также поддержит российский рубль.