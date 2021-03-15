Индия обогнала Россию по размеру золотовалютных резервов

Республика сместила РФ с 4 места

Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов, тем самым опередив Россию. 

Центральный банк Индии оценивает объем резервов в $580,3 млрд, при этом активы в иностранной валюте составляют – $539,6 млрд, в золоте – $34,2 млрд, в специальных правах заимствования – $10,9 млрд и в резервной позиции в МВФ – $36,1 млрд, сообщет Bloomberg.

При этом, согласно последним данным, опубликованным ЦБ РФ, золотовалютные резервы страны составляют 580,1 миллиарда. Таким образом Россия сместилась на пятое место, пишет "МИР24".

Абсолютным лидером по объему золотовалютных резервов является Китай, далее следует Япония, а замыкает тройку лидеров Швейцария. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Зато по количеству жуликов и воров во власти мы уверенно побьем Индию.

ЗЫ Мля, такой позор! Но нашим бонзам хоть в глаза сцы, все будут утверждать, что страна на подъеме.
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