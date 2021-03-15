Россиян предупредили об обвале накоплений из-за роковой ошибки

Россиян предупредили об обвале накоплений из-за роковой ошибки
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вложившие все средства в акции, могут скоро пожалеть об этом

По мнению известного российского экономиста Михаила Делягина большое количество россиян допустили чудовищную ошибку, когда решили снять деньги с депозитов в банках. Эксперт сравнил заход на рынок акций в условиях экономической неопределенности с походом в казино, где в любой момент все может неожиданно меняться. В связи с этим Делягин заявил, что те, кто вложили все накопления в акции и начали играть на фондовой бирже без подготовки, в скором времени могут пожалеть об этом.

"Сейчас, пока капитализацию американских технологических гигантов подпитывают деньги правительства США, она растёт, и люди, вкладывающие свои деньги в эти компании, действительно видят, как увеличивается оценка их портфеля. Однако, это не более чем игра в стулья, и когда музыка перестанет играть, кому-то обязательно не хватит места", – подчеркнул эксперт в беседе с изданием DEITA.RU.

Российский экономист предупредил, что обвал накоплений настигнет многих людей, так как "пузырь, надутый за счёт эмиссии в США, лопнет с очень большой силой". Так что россиянам, которые не успеют выйти вовремя, придется расстаться со своими сбережениями, причем надолго.

Ранее эксперт предостерег россиян от необдуманного бегства из банков, а также от покупки валют стран-промышленных гигантов и крупных экспортеров сырья.

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

Гость162462
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Гость164214
В бубен с амулетами надо вкладываться;)) А потом это все в себя запихнуть через все щели в моске из которого плесень торчит:))
Дай себе колотушкой в лоб, да покрепче! Будет тебе звонок от высших сил. Следуй ему! Немедленно к исполнению!
Гость164214
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Шаман
Вкладывать нужно только в себя, в свои навыки и здоровье. Ведь деньги из банков и банок скоро выгребет ФСБ-ОПГ. Кстати прибыли им не будет, в их руках деньги превращаются в плесень
В бубен с амулетами надо вкладываться;)) А потом это все в себя запихнуть через все щели в моске из которого плесень торчит:))
Шаман
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Вкладывать нужно только в себя, в свои навыки и здоровье. Ведь деньги из банков и банок скоро выгребет ФСБ-ОПГ. Кстати прибыли им не будет, в их руках деньги превращаются в плесень
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