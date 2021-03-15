Российская валюта набирает вес

Доллар заметно потерял в цене. Это видно по данным Московской межбанковской валютной биржи.

Американская валюта подешевела еще на 31 коп. – до 72,9 рубля. Такого не наблюдалось с 17 декабря 2020 года.

Евро тоже падает. Согласно информации ММВБ, сегодня за него давали 87,12 руб., что на 58 коп. меньше, чем вчера.

Ранее финансовые аналитики предсказывали весеннее падение курса доллара. По их словам, американская валюта понизится в цене до 70 рублей. Этому способствует рост цен на нефть.

