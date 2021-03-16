В Незалежной рассчитывают на помощь США при выплате компенсаций

Решение национализировать "Мотор Сич" спасло не только завод, но и Украину в целом. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его мнению, компенсация в 2 млрд долларов, которую Киеву придется выплатить инвесторам за отказ от сделки, – это малая цена за сохранение предприятия в распоряжении Украины. Зато теперь Киев сможет по своему усмотрению развивать предприятие, продвигать его товары на мировые рынки, а не закупать вертолеты за рубежом, указывает плюсы Загородний.

Он пояснил, что в КНР ухватились за "Мотор Сич", потому что сами не могут создать "работоспособный двигатель для самолетов", но они собирались лишь воспользоваться высокотехнологичными достижениями украинцев.

"У китайцев, естественно, свои интересы относительно "Мотор Сичи". Их задача – не развитие предприятия, а его убийство: вывоз персонала, оборудования и технологической документации",

– раскрыл замыслы инвесторов украинский эксперт. Поэтому власти Незалежной поступили совершенно правильно, вернув предприятие в госсобственность.

Правда, Киев не сам так решил – на этом настоял Вашингтон, пишет Загородний на страницах "Главреда". Следовательно, встает вопрос о компенсации: Киев должен поднять вопрос об участии Вашингтона в этих выплатах, убежден эксперт.

"Пока все выглядит так, что мы выполнили пожелание американцев, но заплатим за все сами",

– признает Загородний. Впрочем, даже в этом случае он называет отказ от сделки с КНР верным: дескать, китайцы, если им так нужны двигатели, всегда смогут их купить у украинского предприятия. А Украина, пусть и заваленная исками со стороны бизнесменов, которые в свое время вкладывались в предприятие, сохранит важный актив, за который бьются сильнейшие державы мира.

"Мотор Сич" – завод по производству авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок в Запорожье. Инвесторы из КНР вкладывались в него с 2016 года. На днях Киев отменил продажу акций, против инвесторов ввел санкции, а завод национализировал.

Пекин намерен оспорить решение Киева в международных судах. Тем временем китайские компании проявили демонстративный интерес к экономическому сотрудничеству с Крымом.