Советом лучше воспользоваться в ближайшее время, пока валюта дешевеет

В России наступил период, когда хорошо бы запастись долларами и евро. Такое мнение выразили эксперты.

Закупить валюту лучше в самое ближайшее время. Пока она дешевеет, это сделать выгоднее, пояснили специалисты.

По данным специалистов, рубль дорожает. И его ослабления не предвидится.

Тем временем курс американской валюты может снизиться до 72,4 руб., потеряет в цене и денежная единица Старого Света. До конца марта она упадет до 86,5 руб., спрогнозировал Андрей Верников из компании "Универ Капитал".

Позже доллар может опуститься под отметку в 72 руб, а евро снизится до 86 рублей. Этому поспособствуют высокие цены на нефть и прекращение роста инфляции, отметил представитель "Фридом финанс" Евгений Миронюк.

Однако риск и снижения "деревянного" эксперты не исключили. Отечественная валюта подешевеет, как только упадут цены на "черное золото" и другие энергоносители. Также подобный сценарий реален после введения новых санкций против России, предупредил Верников.

Если это произойдет, доллар подорожает до 76,5 руб., цена евро достигнет 92 рублей. Тем самым позитивная ситуация в любой момент может смениться негативной, подчеркнул сотрудник банка "Зенит" Владимир Евстифеев, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что доллар заметно подешевел. Его курс накануне снизился до 73 рублей, чего не было с 17 декабря прошлого года.