Эксперты порекомендовали россиянам скупать доллары и евро

Эксперты порекомендовали россиянам скупать доллары и евро
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Советом лучше воспользоваться в ближайшее время, пока валюта дешевеет

В России наступил период, когда хорошо бы запастись долларами и евро. Такое мнение выразили эксперты. 

Закупить валюту лучше в самое ближайшее время. Пока она дешевеет, это сделать выгоднее, пояснили специалисты.

По данным специалистов, рубль дорожает. И его ослабления не предвидится.

Тем временем курс американской валюты может снизиться до 72,4 руб., потеряет в цене и денежная единица Старого Света. До конца марта она упадет до 86,5 руб., спрогнозировал Андрей Верников из компании "Универ Капитал".

Позже доллар может опуститься под отметку в 72 руб, а евро снизится до 86 рублей. Этому поспособствуют высокие цены на нефть и прекращение роста инфляции, отметил представитель "Фридом финанс" Евгений Миронюк.

Однако риск и снижения "деревянного" эксперты не исключили. Отечественная валюта подешевеет, как только упадут цены на "черное золото" и другие энергоносители. Также подобный сценарий реален после введения новых санкций против России, предупредил Верников.

Если это произойдет, доллар подорожает до 76,5 руб.,  цена евро достигнет 92 рублей. Тем самым позитивная ситуация в любой момент может смениться негативной, подчеркнул сотрудник банка "Зенит" Владимир Евстифеев, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что доллар заметно подешевел. Его курс накануне снизился до 73 рублей, чего не было с 17 декабря прошлого года.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость166428
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Гость164018
Тот кто предлагает покупать доллары и евро нужно повесить за яйца Он предатель страны
это Байден ! накакал в воронежских подъездах, сейчас едет рубль рушить !
<цензура>... дераст !
Гость166428
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Гость164018
Тот кто предлагает покупать доллары и евро нужно повесить за яйца Он предатель страны
а что нужно покупать ?
Гость164018
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Тот кто предлагает покупать доллары и евро нужно повесить за яйца Он предатель страны
Гость166428
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а чо там с гривной ? нормально так - стабильно себя чувствует.
вот хохлы а ! опять где то у рашинских лопуховытирателей украли и гривна стабильна.
Гость166428
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у кого то курс зависит от цен на бананы а в рашке ... ну вообщем то тоже на "бананы"
российский рубль твердо стоит на глинянных ногах и обеспечен "бананами" !
Гость166428
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Вася
А так же гречку , сахар и спички.
АКМ еще не плохо прикупить.
в россии скоро будет хуже чем в венесуэле - убьют за пару китайских кросовок.
Гость166428
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дааааа. с колен встали но пока шатаемся.
20 лет "уверенного роста" и вот результат - национальная валюта обесценена в пять раз минимум !
вот это путин ! так трахнуть собственную страну никому не удавалось.
Вася
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А так же гречку , сахар и спички.
Гость166428
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Ой ! как так ? самая крепкая в мире валюта же ? не ?
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