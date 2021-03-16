Путину пришло тревожное письмо от главы "Роснефти"

Путину пришло тревожное письмо от главы "Роснефти"
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недоброжелатели ставят нашей стране палки в колеса

Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин бьет тревогу. Выяснилось, что расширение экспорта угля на рынки Азии находится под угрозой. О неблагоприятной ситуации крупный бизнесмен и секретарь президентской комиссии по ТЭК поспешил доложить главе страны Владимиру Путину. Письмо Сечина оказалось в распоряжении журналистов.

Отмечается, что увеличение продаж угольной продукции на рынки азиатского региона оказалось под угрозой из-за умышленного перенаправления угля в порт Тамань.

О том, что России нужно укреплять свои позиции в Азии, было объявлено в 2018-м году. Тогда высокопоставленные госслужащие приняли решение развивать Восточный полигон. В рамках реализации данного проекта было решено к 2025 году повысить отправку угольной продукции на восток до 195 миллионов тонн. При этом 100 миллионов тонн должны отправляться в порты Приморского края и не менее 85 миллионов тонн на Ванино-Совгаванский узел.

Выяснилось, что на местах такое решение саботируется. Профильные компании и госучреждения прикладывают усилия, чтобы перенаправлять потоки угля в направлении Тамани. Таким образом, участники рынка становятся заложниками бойкотистов решения руководства страны по поводу угля. Их нерыночными методами принуждают перенаправлять экспорт на Тамань.

Такие действия в итоге приведут к тому, что Россия растеряет свои позиции на угольных рынках Азии, пишет издание "Коммерсантъ".

Сообщается, что российский главнокомандующий уже поставил на письме резолюцию "согласен", и сейчас начинаются разборки по данному делу.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость161198
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Если Сечин обеспокоен - пора задействовать военно-транспортную авиацию и авиацию МЧС! Да, дорого. Но спокойствие Сечина нам гораздо дороже! Сделаем же то что никогда раньше не делали - перевезем уголь ссамолетами!
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