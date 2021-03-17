Вероятное подорожание бензина в России подтвердила Счетная палата

Вероятное подорожание бензина в России подтвердила Счетная палата
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Минэнерго скачка цен не ожидают

В России может повториться топливный кризис 2018 года. Об этом предупредила Счетная палата. Как и тогда, сейчас отмечается рост цен на нефть на мировых рынках, вследствие чего велик риск повышения стоимости бензина и дизельного топлива внутри страны.

"В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", 

приводит РБК выдержку из годового отчета Счетной палаты (СП). Аудиторы напомнили, что в 2018 г. российскому правительству пришлось прибегать к экстренным мерам, чтобы исключить резкое подорожание топлива и его дефицит. Тогда же был разработан демпферный механизм, сглаживающий влияние мировых цен на нефть на стоимость бензина и дизтоплива в РФ. Благодаря этому в 2020 г. цены на АЗС росли в пределах инфляции.

Сейчас нефть на мировых рынках снова дорожает. В связи с этим эксперты СП предлагают скорректировать демпферный механизм, а также повысить минимальный уровень продажи топлива на бирже. Ожидается, что корректировка заработает с 1 мая 2021 г., об этом правительство и главы крупных нефтяных компаний договорились 15 марта.

При этом в Минэнерго не считают, что топливный кризис – 2018 может повториться в 2021 году. В ведомстве "не видят предпосылок", передает агентство "Прайм".

Ранее сообщалось, что стоимость бензина на заправках повышается еженедельно.

Николай ВИКТОРОВ

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