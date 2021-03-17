В Минэнерго скачка цен не ожидают

В России может повториться топливный кризис 2018 года. Об этом предупредила Счетная палата. Как и тогда, сейчас отмечается рост цен на нефть на мировых рынках, вследствие чего велик риск повышения стоимости бензина и дизельного топлива внутри страны.

"В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности",

– приводит РБК выдержку из годового отчета Счетной палаты (СП). Аудиторы напомнили, что в 2018 г. российскому правительству пришлось прибегать к экстренным мерам, чтобы исключить резкое подорожание топлива и его дефицит. Тогда же был разработан демпферный механизм, сглаживающий влияние мировых цен на нефть на стоимость бензина и дизтоплива в РФ. Благодаря этому в 2020 г. цены на АЗС росли в пределах инфляции.

Сейчас нефть на мировых рынках снова дорожает. В связи с этим эксперты СП предлагают скорректировать демпферный механизм, а также повысить минимальный уровень продажи топлива на бирже. Ожидается, что корректировка заработает с 1 мая 2021 г., об этом правительство и главы крупных нефтяных компаний договорились 15 марта.

При этом в Минэнерго не считают, что топливный кризис – 2018 может повториться в 2021 году. В ведомстве "не видят предпосылок", передает агентство "Прайм".

Ранее сообщалось, что стоимость бензина на заправках повышается еженедельно.