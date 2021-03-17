Рост рубля скоро остановят – эксперт

Рост рубля скоро остановят – эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Укрепление российской национальной валюты не выгодно властям

Подорожание рубля к доллару и евро – временный тренд, который вскоре будет остановлен. В этом убежден специалист Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Сейчас укреплению рубля способствует период налоговых отчислений: экспортеры конвертируют валюту, чтобы совершать платежи в бюджет. Однако дорогой рубль не выгоден ни экспортерам, ни государству.

"В условиях имеющегося дефицита выполнять социальные обязательства проще при слабом рубле",

– пояснил Корнейчук.

Учитывая, что рост нефтяных цен уже замедлился на фоне сохранения локдаунов во многих странах, а также в ожидании повышения добычи членами ОПЕК+ с апреля, с этой стороны поддержки рубля тоже не будет. Так что прогноз по курсу валют на конец марта таков: 72,6 – 75 руб. за доллар и 86 руб. за евро, передает "Российская газета" мнение аналитика.

Ранее эксперты назвали рубль недооцененной валютой, курс которой занижен из-за политических рисков.

По данным Московской биржи утром в среду, 17 марта, рубль дешевеет. Курс доллара к 10:00 мск составлял 73,09 руб., курс евро – 87,01 рубля.  

Николай ВИКТОРОВ

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