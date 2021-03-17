Возведение газопровода пойдет полным ходом

Трубоукладчик "Академик Черский" планирует присоединиться к строительству российского газопровода "Северный поток-2" уже в конце текущего месяца.



В скором времени судно примет участие в возведении трубопровода на территории Дании, отмечает РИА "Новости".

Напомним, ранее эксперт Сергей Простаков подчеркивал, что привлечение к строительству этого трубоукладчика означает, что борьба за газопровод переходит на новый уровень. Теперь перед Россией практически не осталось преград в реализации проекта.