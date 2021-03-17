"Северный поток-2" признали лишним в Германии

"Северный поток-2" признали лишним в Германии
Фото: Bernd Wustneck/dpa/www.globallookpress.com
Для растущих нужд потребителей хватит старых газопроводов и поставок СПГ США, настаивают местные эксперты

Российский трубопроводный газ необходим Германии на переходном этапе к "зеленой энергетике". Об этом заявила министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

В 2020 г. Германия достигла планового сокращения выбросов парниковых газов, но лишь благодаря пандемии коронавируса, признали в правительстве. Из-за локдауна самолеты не летали, производство стояло, автомобилей на дорогах стало в разы меньше. Но чтобы достичь цели сделать экономику Германии СО2-нейтральной к 2050 г., необходимо полностью отказаться от сжигания угля.

"Для этого нам потребуется очень много водорода, которого у нас пока нет в достаточных количествах. И газ – это то сырье, которое нам поможет на переходном этапе",

– подчеркнула министр, поясняя важность для Германии проекта "Северный поток-2".

Однако не все в стране придерживаются этого мнения. Так, в Институте немецкой экономики утверждают, что новый газопровод вовсе не нужен, передает DW. По их мнению, имеющихся источников газа в виде действующих газопроводов из России, поставок из Нидерландов, Великобритании, Норвегии, Северной Африки вполне хватит для нужд потребителей. В случае необходимости можно еще покупать СПГ у США, напоминают местные эксперты.

Ранее специалисты признали, что остановить "Северный поток-2" сейчас может только Берлин, поскольку санкции Вашингтона себя уже исчерпали. При этом отказ от реализации проекта обойдется ФРГ и ЕС в целом очень дорого.

Николай ВИКТОРОВ

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