Бензин станет товаром для богатых

Бензин станет товаром для богатых
Фото: Michaela Begsteiger/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Цены на топливо в России уверенно идут вверх

С начала года 92-й бензин подорожал на 1,07 рубля, 95-й – на 0,98 рубля, а дизельное топливо – на 1,09 рубля. По данным Росстата, к марту цены на топливо выросли на 2,2%, что в полтора раза выше общей инфляции.  

Все только начинается

Глядя на цифры официальной статистики, кто-то наверняка скажет, что темпы роста цен несущественны, благо бензин и дизельное топливо в последние годы исправно дорожают всегда. Казалась бы, ничего сверхординарного сегодня не происходит, и беспокоиться о том, что в один прекрасный момент бензин окажется золотым, нет ни каких оснований.

К сожалению, это не совсем так, а скорее даже совсем не так.  

Беда в том, что пока по смене ценников на АЗС мы не видим более глубинных процессов, которые, между тем, происходят. А именно – топливо стремительно дорожает в опте.  

Так, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже за последние три месяца цена 92-й бензин взлетела на 23%, достигнув в конце прошлой недели рекорда в 55,75 тысячи рублей за тонну. "Премиум-95" подорожал на 19% до максимального значения со времени топливного кризиса 2018 года.

На этом фоне с убийственным прогнозом выступил стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе, заключивший, что "цены на бензин продолжат расти в ближайшие месяцы".

Почему дорожает бензин?

Если быть до конца объективным, то подобный вопрос может показаться даже лишним, учитывая, что сегодня цены растут на все, начиная с продуктов питания, заканчивая автомобилями. И все же, ответ на него имеет значение. 

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, причин роста цен на топливо в стране несколько. Это рост мировых цен на сырье (нефть), демпфирующий механизм (который приводит к увеличению оптовых цен, а следом – и розничных), а также определенный дефицит на внутреннем рынке из-за высокого потребления в зиму и начало нового весеннего сельскохозяйственного сезона.

"Вместо ограничения экспорта правительство намерено пересмотреть механизм демпфера: вместо повышения на 5% ежегодно оптовые цены в результате будут увеличиваться на 1%, что приведет к сокращению роста стоимости топлива в розничном звене, – пояснил эксперт "Утру.ру". – Эти инициативы Минэнерго намерен внедрить с 1 мая 2021 года, так что стоит надеяться, что цены замедлят свой рост и стоимость топлива будет расти максимум на процент инфляции (как ранее обещало правительство)".

Напомним, что на прошлой неделе правительство решило увеличить выплаты нефтяным компаниям из бюджета в рамках демпфирующего механизма, который компенсирует разницу между экспортными и внутренними ценами. Новая формула предполагает выплату нефтянникам 135 млрд рублей из федеральной казны, но, по словам вице-премьера Александра Новака заработает она только с 1 мая.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com

Почему правительство решило прибегнуть к использованию демпферного механизма, и как он работает, "Утру.ру" объяснил аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов. По его словам, сейчас в стране действует следующий механизм: когда цены на нефть на мировом рынке остаются низкими, нефтяники могут продавать топливо в стране по более высоким ценам, разница попадает в российский бюджет. Когда цены на мировом рынке высоки, наоборот, правительство компенсирует производителям недополученную прибыль.

По мнению Бадьянова, такое решение поможет удерживать стоимость бензина в пределах инфляции и увеличит рентабельность АЗС.

Фокус не удастся?

Впрочем, в действенности правительственных мер уверены далеко не все эксперты. По мнению Михаила Шейбе, в настоящее время стоимость бензина растет из-за увеличения экспортной альтернативы для российских производителей. "Если бы переработчики московского региона продавали бензин за рубеж, то получали бы за тонну 64 300 рублей, в то время как на Санкт-Петербургской международной бирже котировки составляют 54 670 рублей. Экспортная альтернатива в ближайшей перспективе будет расти, отыгрывая достижение стоимости барреля Брент отметки в $70 при сохранении слабого курса рубля", – полагает Шейбе.

Также, по мнению эксперта, цены на бензин будут расти и из-за увеличения разницы между стоимостью нефти и стоимостью бензина в мире.

"Это уже происходит на фоне падения запасов топлива в США из-за сильных морозов в феврале (ударившим по нефтеперерабатывающей отрасли) и постепенного восстановления спроса благодаря росту мобильности населения после коронакризиса", – говорит Шейбе.

Снижение акцизов

Когда правительственные чиновники в свойственной им манере сокрушаются тому, что цены на топливо берут очередные высоты, при этом начиная предлагать замысловатые решения, нелишне вспомнить об одной весьма простой вещи. А именно – о том, что львиная доля себестоимости литра моторного топлива приходится вовсе не на сырье и издержки производителя, а на различные акцизы и сборы, поступающие в государственную казну. А это значит, что при желании, правительство без труда может разрешить любой топливный кризис в стране. Для этого ему следует всего лишь поубавить свои аппетиты, и снизить топливные акцизы. Учитывая, что впереди нас ждет посевная кампания, традиционно ведущая к пиковым расходам топлива, лучше времени для снижения акцизов просто и не найти. Но пойдет ли на это правительство?

Фото: Simon Belcher/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

"Снижение акцизов для понижения цен на топливо накануне посевной – один из возможных шагов, – пояснил "Утру.ру" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. – Однако, прежде будет рассчитана целесообразность данной инициативы и выяснены обстоятельства, при которых выросли цены в регионах".

По словам эксперта, сейчас довольно сложно просчитать действия правительства по контролю за ценами на энергоносители, не имея тех данных, которыми располагает ведомства и управления. Именно от полученной информации будут зависеть дальнейшие шаги кабмина.

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

новости партнеров

Россию обвинили в подготовке нового "вторжения" - СМИ

Американский политолог среди потенциальных жертв "выбрал" страны бывшего СССР

Берлин нашел "лучшую стратегию" борьбы за "Северный поток-2" - Reuters

В Германии и США заявляют, что ни одна из сторон не предлагала компромиссных вариантов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей