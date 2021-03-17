Цены на топливо в России уверенно идут вверх

С начала года 92-й бензин подорожал на 1,07 рубля, 95-й – на 0,98 рубля, а дизельное топливо – на 1,09 рубля. По данным Росстата, к марту цены на топливо выросли на 2,2%, что в полтора раза выше общей инфляции.

Все только начинается

Глядя на цифры официальной статистики, кто-то наверняка скажет, что темпы роста цен несущественны, благо бензин и дизельное топливо в последние годы исправно дорожают всегда. Казалась бы, ничего сверхординарного сегодня не происходит, и беспокоиться о том, что в один прекрасный момент бензин окажется золотым, нет ни каких оснований.

К сожалению, это не совсем так, а скорее даже совсем не так.

Беда в том, что пока по смене ценников на АЗС мы не видим более глубинных процессов, которые, между тем, происходят. А именно – топливо стремительно дорожает в опте.

Так, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже за последние три месяца цена 92-й бензин взлетела на 23%, достигнув в конце прошлой недели рекорда в 55,75 тысячи рублей за тонну. "Премиум-95" подорожал на 19% до максимального значения со времени топливного кризиса 2018 года.

На этом фоне с убийственным прогнозом выступил стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе, заключивший, что "цены на бензин продолжат расти в ближайшие месяцы".

Почему дорожает бензин?

Если быть до конца объективным, то подобный вопрос может показаться даже лишним, учитывая, что сегодня цены растут на все, начиная с продуктов питания, заканчивая автомобилями. И все же, ответ на него имеет значение.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, причин роста цен на топливо в стране несколько. Это рост мировых цен на сырье (нефть), демпфирующий механизм (который приводит к увеличению оптовых цен, а следом – и розничных), а также определенный дефицит на внутреннем рынке из-за высокого потребления в зиму и начало нового весеннего сельскохозяйственного сезона.

"Вместо ограничения экспорта правительство намерено пересмотреть механизм демпфера: вместо повышения на 5% ежегодно оптовые цены в результате будут увеличиваться на 1%, что приведет к сокращению роста стоимости топлива в розничном звене, – пояснил эксперт "Утру.ру". – Эти инициативы Минэнерго намерен внедрить с 1 мая 2021 года, так что стоит надеяться, что цены замедлят свой рост и стоимость топлива будет расти максимум на процент инфляции (как ранее обещало правительство)".

Напомним, что на прошлой неделе правительство решило увеличить выплаты нефтяным компаниям из бюджета в рамках демпфирующего механизма, который компенсирует разницу между экспортными и внутренними ценами. Новая формула предполагает выплату нефтянникам 135 млрд рублей из федеральной казны, но, по словам вице-премьера Александра Новака заработает она только с 1 мая.

Почему правительство решило прибегнуть к использованию демпферного механизма, и как он работает, "Утру.ру" объяснил аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов. По его словам, сейчас в стране действует следующий механизм: когда цены на нефть на мировом рынке остаются низкими, нефтяники могут продавать топливо в стране по более высоким ценам, разница попадает в российский бюджет. Когда цены на мировом рынке высоки, наоборот, правительство компенсирует производителям недополученную прибыль.

По мнению Бадьянова, такое решение поможет удерживать стоимость бензина в пределах инфляции и увеличит рентабельность АЗС.

Фокус не удастся?

Впрочем, в действенности правительственных мер уверены далеко не все эксперты. По мнению Михаила Шейбе, в настоящее время стоимость бензина растет из-за увеличения экспортной альтернативы для российских производителей. "Если бы переработчики московского региона продавали бензин за рубеж, то получали бы за тонну 64 300 рублей, в то время как на Санкт-Петербургской международной бирже котировки составляют 54 670 рублей. Экспортная альтернатива в ближайшей перспективе будет расти, отыгрывая достижение стоимости барреля Брент отметки в $70 при сохранении слабого курса рубля", – полагает Шейбе.

Также, по мнению эксперта, цены на бензин будут расти и из-за увеличения разницы между стоимостью нефти и стоимостью бензина в мире.

"Это уже происходит на фоне падения запасов топлива в США из-за сильных морозов в феврале (ударившим по нефтеперерабатывающей отрасли) и постепенного восстановления спроса благодаря росту мобильности населения после коронакризиса", – говорит Шейбе.

Снижение акцизов

Когда правительственные чиновники в свойственной им манере сокрушаются тому, что цены на топливо берут очередные высоты, при этом начиная предлагать замысловатые решения, нелишне вспомнить об одной весьма простой вещи. А именно – о том, что львиная доля себестоимости литра моторного топлива приходится вовсе не на сырье и издержки производителя, а на различные акцизы и сборы, поступающие в государственную казну. А это значит, что при желании, правительство без труда может разрешить любой топливный кризис в стране. Для этого ему следует всего лишь поубавить свои аппетиты, и снизить топливные акцизы. Учитывая, что впереди нас ждет посевная кампания, традиционно ведущая к пиковым расходам топлива, лучше времени для снижения акцизов просто и не найти. Но пойдет ли на это правительство?

"Снижение акцизов для понижения цен на топливо накануне посевной – один из возможных шагов, – пояснил "Утру.ру" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. – Однако, прежде будет рассчитана целесообразность данной инициативы и выяснены обстоятельства, при которых выросли цены в регионах".

По словам эксперта, сейчас довольно сложно просчитать действия правительства по контролю за ценами на энергоносители, не имея тех данных, которыми располагает ведомства и управления. Именно от полученной информации будут зависеть дальнейшие шаги кабмина.