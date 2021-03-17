Германии предстоит второй раунд борьбы за "Северный поток-2"

Германии предстоит второй раунд борьбы за "Северный поток-2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Сторонники газопровода добились временной передышки

В том, что "Северный поток-2" будет достроен, сегодня уже никто не сомневается. Голоса его критиков утихли. Спор Берлина с Вашингтоном по поводу российского газопровода тоже утратил накал. Но это временная передышка.

В том, что Германия нуждается в дополнительном газе из РФ, в стране убедились нынешней холодной зимой, когда ПГХ за короткий срок опустели наполовину. Тот факт, что ФРГ после запуска "Северного потока-2" станет крупнейшим газовым хабом в Европе, тоже способствует тому, что противников проекта в Германии все меньше. Да и они уже не требуют остановить строительство. Борьба развернется теперь после того, как газопровод будет построен, считает замглавы ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

"После его запуска наверняка найдутся политики, которые будут настаивать на строгом соблюдении требований Третьего энергопакета ЕС и допускать к трубе альтернативных "Газпрому" поставщиков, либо настаивать на сохранении транзита газа через Украину",

приводит слова эксперта РИА ФАН.

Ранее немецкие экономисты заявили, что Германия прекрасно обойдется без нового газопровода, а потребности в дополнительном газе можно покрыть за счет поставок СПГ США. 

По данным западных СМИ, США и Германия продолжают переговоры насчет судьбы "Северного потока-2", и речь уже не о запрете строительства – тут помешать Белый дом уже не успевает, а об условиях эксплуатации. Сообщалось, что в ФРГ рассматривали четыре сценария для "СП-2", но ни один не удовлетворил обе стороны.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Пенсионный возраст в России можно снизить за счет силовиков – экс-министр

Проблему предлагается решить путем перераспределения бюджетных расходов

Бензин станет товаром для богатых

Цены на топливо в России уверенно идут вверх

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей