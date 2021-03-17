Германии предстоит второй раунд борьбы за "Северный поток-2"

Сторонники газопровода добились временной передышки

В том, что "Северный поток-2" будет достроен, сегодня уже никто не сомневается. Голоса его критиков утихли. Спор Берлина с Вашингтоном по поводу российского газопровода тоже утратил накал. Но это временная передышка.

В том, что Германия нуждается в дополнительном газе из РФ, в стране убедились нынешней холодной зимой, когда ПГХ за короткий срок опустели наполовину. Тот факт, что ФРГ после запуска "Северного потока-2" станет крупнейшим газовым хабом в Европе, тоже способствует тому, что противников проекта в Германии все меньше. Да и они уже не требуют остановить строительство. Борьба развернется теперь после того, как газопровод будет построен, считает замглавы ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

"После его запуска наверняка найдутся политики, которые будут настаивать на строгом соблюдении требований Третьего энергопакета ЕС и допускать к трубе альтернативных "Газпрому" поставщиков, либо настаивать на сохранении транзита газа через Украину",

– приводит слова эксперта РИА ФАН.

Ранее немецкие экономисты заявили, что Германия прекрасно обойдется без нового газопровода, а потребности в дополнительном газе можно покрыть за счет поставок СПГ США.

По данным западных СМИ, США и Германия продолжают переговоры насчет судьбы "Северного потока-2", и речь уже не о запрете строительства – тут помешать Белый дом уже не успевает, а об условиях эксплуатации. Сообщалось, что в ФРГ рассматривали четыре сценария для "СП-2", но ни один не удовлетворил обе стороны.