Минфин придумал ответ на санкции США против российского госдолга

Минфин придумал ответ на санкции США против российского госдолга
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тактика министерства финансов связана с Центробанком и спасением бюджета

Если Вашингтон запустит санкционный режим в отношении российского госдолга, министерство финансов РФ будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа. Об этом сегодня сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Он назвал возможный шаг американских властей неприятным решением, из которого ведомство найдет выход. По его словам, в такой ситуации главным будет удержать дефицит бюджета на прежнем уровне.

"Нет дефицита – нет таких больших заимствований, соответственно, мы обойдемся абсолютно нашими внутренними инвесторами в государственные ценные бумаги, даже без привлечения иностранных инвесторов", – цитирует РИА "Новости" министра.

Силуанов отметил, что в условиях уже действующих штатовских рестрикций российские акции и облигации все равно интересны зарубежным инвесторам. Так, с начала 2021 г. иностранцы приобрели порядка 20-25 процентов всех размещенных бумаг.

Он выразил сожаление возможному отказу инвесторов от закупок национального госдолга при наличии интереса к нему в случае санкций США.

"Если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как нам действовать в этой ситуации, чтобы профинансировать все первоочередные расходы", – подвел черту Силуанов.

Напомним, заокеанский гегемон начал биться в какой-то истерике или запустил механизм антироссийской масштабной атаки. Накануне американская разведка опубликовала доклад, в котором Вашингтон обвинил президента РФ Владимира Путина в какой-то спецоперации по очернению Джо Байдена в период предвыборной президентской кампании 2020-го. Якобы Кремль через американские СМИ и лица, приближенные к тогдашнему хозяину Белого дома, пытался помочь ему сохранить кресло на второй срок. А значит, влиял на выборы в США.

Сегодня из Вашингтона пришло известие о том, что Белый дом расширил санкции против России. Пока только в связи с ситуацией, сложившейся вокруг получившего реальный срок за махинации в "Ив Роше" Алексея Навального. Новые ограничения коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость169842
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"Он заплатит цену", - сказал Байден о Путине. Он должен заплатить за всех убитых на Донбассе, за захват Крыма, за все квази государства созданные россией по периметру страны. Да сбудется правосудие.
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