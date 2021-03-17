Части будущего урожая в России грозит гибель из-за суровой зимы

Части будущего урожая в России грозит гибель из-за суровой зимы
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Агропромышленники надеются на весеннее потепление

Текущая ситуация с посевами озимых культур в России в 2021 году хуже показателей прошлогоднего периода. Согласно информации органов управления агропромышленными комплексами, состояние практически 25% посевов оценивается как неудовлетворительное. 

Тем не менее, в Министерстве сельского хозяйства полагают, что ситуация может улучшиться уже после окончательного схода снега. В органах управления регионального значения отмечается, что около 76,5% посевов остаются в удовлетворительном и хорошем состоянии. Приведенный показатель ниже уровня, зафиксированного в 2020 году.

На этот раз АПК решили засеять 19,4 миллиона гектаров озимыми. Однако четверть посевов оказалась в плачевном состоянии из-за неблагоприятных погодных условий, которые возникли прошлой осенью – речь идет о дефиците влаги в почве.

В Минсельхозе также отметили, что, по последним данным, информация о гибели неудовлетворительных озимых отсутствует. Не исключено, что в дальнейшем они дадут положительный всход – после того, как сойдет снежный покров.

По итогам постоянного мониторинга за состоянием озимых культур ведомство намерено дать комплексную оценку возникшей ситуации. Итоговый прогноз будет сделан в середине следующего месяца, после начала активного вегетационного периода.

В Росгидромете же полагают, что прошедший зимний сезон "сгубил" лишь примерно 7-9% озимых. При этом, заявили в ведомстве, в прошлом году за декабрь было выявлено более 20% посевов в неудовлетворительном состоянии, передает "Интерфакс". 

Егор МАЛКОВ

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