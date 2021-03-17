Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Стоимость непродовольственных товаров изменится уже в следующем месяце, предупреждает экономист

В России может произойти резкий рост стоимости электроники и бытовой техники. Об этом заявил глава Института современного развития по направлению "Финансы и экономика" Никита Масленников.

Ранее Росстат обнародовал информацию об изменении индекса потребительских цен, исходя из которой подорожание коснулось практически всех товаров. Сильнее всего среди продовольственных товаров подорожала морковь – она выросла в цене на 3%. Из непродовольственного сектора лидируют автомобили – модели отечественного производства выросли в стоимости на 1,2%.

По словам специалиста, следом "подтянется" и электроника с бытовой техникой из-за дефицита контейнеров, которые используют для морских перевозок. Гаджеты, компьютеры и прочие товары могут вырасти в цене на 10-15%. Отдельная категория этой продукции может подорожать еще сильнее. Поэтому при необходимости обновления техники медлить не стоит – в апреле ценник будет совершенно иным.

По словам экономиста Владимира Косого, больше всего россияне пострадают от роста цен в продовольственном секторе – причина не в самой стране, а в глобальной экономике. Мировой рынок труда не восстановил свои позиции после коронавируса, и бизнес столкнулся с сильнейшим дефицитом рабочей силы. Однако специалист считает, это лишь один из факторов.

В целом, заявил Косой в интервью Ura.ru, в ближайшее двухлетие цены на товары будут лишь расти.

По информации ФССП, общий кредитный долг россиян, переданный на взыскание в принудительном порядке, превысил 1,8 триллиона рублей. В январе 2021 года на исполнении приставов оказалось 8 миллионов делопроизводств о взыскании невыплаченных средств в пользу кредиторов. В 2020 году этот показатель был меньше на 2,2 млн.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость166428
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вата готова покупать все в полтора раза дороже чем в США при доходах в 10 раз меньше ?
готова ?
конечно готова ! главное путин и гиперзвук !
Гость170111
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Гость166428
вата ?
свинорылая кастрюля!
Гость166428
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вата ?
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