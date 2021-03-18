Рублю предрекли резкий обвал

Рублю предрекли резкий обвал
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Целковый упадет в цене на фоне интереса к валюте

В скором времени курс российского рубля снова снизится. По прогнозам экономиста Михаила Васильева, обвал нашей валюты начнется во второй половине текущего года.

Главный аналитик "Совкомбанка" считает, что курс американских денег подскочит до 77 рублей за условную единицу, европейских – до 90 рублей.

Эксперт объясняет снижение стоимости деревянного повышением интереса к зарубежной валюте: Васильев убежден, что во втором полугодии увеличится общий объем поездок за границу, также будет расти спрос на импорт товаров. Соответственно, России потребуется больше долларов и евро. На фоне активных закупок валюты, сам рубль начнет дешеветь. Своим мнением эксперт поделился в беседе с журналистами издания "Российская газета".

Васильев пояснил, что такое положение дел будет связано с восстановлением российской экономики и открытием границ, которое должно состояться через несколько месяцев.

Так что рубль будет слабеть, а доллар, наоборот, укрепится. Как отмечает издание URA.RU, у американской валюты в этом году будет дополнительная поддержка в виде роста рыночных ставок и уровня инфляции в мире.

Другой эксперт Валерий Корнейчук ранее тоже отметил, что рост рубля скоро остановят. Его подорожание к доллару и евро – это временный тренд, убежден финансист.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость164214
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Гость162393
Шестая с конца
какой сайт, такие и статьи
коротко и неясно
Гость164214
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Гость162393
Шестая с конца
считать научись, босоногий
Гость161269
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Очередная <цензура>-статья ни о чем. Весна.
Гость162393
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Гость171276
Россия шестая экономика в мире, а вот тумба юмба это как раз хохляндия.Мы в России расплачивается в рублях, поэтому я <цензура>.. клал на твой доллар.
Шестая с конца
Гость171024
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Утро.ру помойка.
Гость171276
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Гость170989
ну а куда он денется. все подорожает в раше, секонд хенд рулит.
страна пумба-юмба
Россия шестая экономика в мире, а вот тумба юмба это как раз хохляндия.Мы в России расплачивается в рублях, поэтому я <цензура>.. клал на твой доллар.
Гость166498
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Доколе?
Гость167600
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Гость170989
платить россияне вы будете в долларах а не гиперзвуком.
пить и жрать из лужи но платить в долларах.
пока только ты тебе и тебе подобные кастрюлеголовые жрете и пьете из лужи!)
Гость170989
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платить россияне вы будете в долларах а не гиперзвуком.
пить и жрать из лужи но платить в долларах.
Гость170989
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ну а куда он денется. все подорожает в раше, секонд хенд рулит.
страна пумба-юмба
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