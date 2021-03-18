Целковый упадет в цене на фоне интереса к валюте

В скором времени курс российского рубля снова снизится. По прогнозам экономиста Михаила Васильева, обвал нашей валюты начнется во второй половине текущего года.



Главный аналитик "Совкомбанка" считает, что курс американских денег подскочит до 77 рублей за условную единицу, европейских – до 90 рублей.

Эксперт объясняет снижение стоимости деревянного повышением интереса к зарубежной валюте: Васильев убежден, что во втором полугодии увеличится общий объем поездок за границу, также будет расти спрос на импорт товаров. Соответственно, России потребуется больше долларов и евро. На фоне активных закупок валюты, сам рубль начнет дешеветь. Своим мнением эксперт поделился в беседе с журналистами издания "Российская газета".

Васильев пояснил, что такое положение дел будет связано с восстановлением российской экономики и открытием границ, которое должно состояться через несколько месяцев.

Так что рубль будет слабеть, а доллар, наоборот, укрепится. Как отмечает издание URA.RU, у американской валюты в этом году будет дополнительная поддержка в виде роста рыночных ставок и уровня инфляции в мире.

Другой эксперт Валерий Корнейчук ранее тоже отметил, что рост рубля скоро остановят. Его подорожание к доллару и евро – это временный тренд, убежден финансист.