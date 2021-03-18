Рост цен на АЗС объяснили нехваткой топлива

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Несмотря на заметное подорожание бензина, в России вряд ли повторится топливный кризис 2018 года. Нынешняя ситуация на рынке – ожидаемая и поддается корректировке, считает экономист Давид Тереладзе.
Сейчас на мировом рынке восстанавливаются цены на нефть, рухнувшие в прошлом году. Соответственно, в странах-импортерах дорожает и топливо. Поэтому российским производителям выгоднее продавать бензин за рубеж, чем отправлять на внутренний рынок.
"То, что остается на внутреннем рынке, – это мало. Поэтому розничные продавцы повышают цены",
– пояснил причину подскочивших ценников на АЗС эксперт.
Исправить ситуацию частично поможет демпферный механизм, который правительство РФ разработало после топливного кризиса в 2018 году. Он заключается в том, что при падении нефтяных цен на мировом рынке производителям разрешается не понижать стоимость бензина и дизтоплива, но полученной сверхприбылью они должны делиться с государством. При этом в случае резкого подорожания нефти стоимость топлива повышаться не должна, а недополученная прибыль нефтяникам компенсируется.
Поскольку повышение цен на бензин в России фиксируется с конца прошлого года, эксперты пришли к выводу, что демпферный механизм нужно пересмотреть. Планируется, что с 1 мая 2021 г. будет работать уже обновленное соглашение. По мнению Тереладзе, в дальнейшем все зависит от действий правительства.
"Государство должно ввести демпферный механизм и контролировать ценообразование именно топливными компаниями",
– приводит слова экономиста РИА ФАН.
Ранее эксперты Счетной палаты увидели риск нового топливного кризиса в России.
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