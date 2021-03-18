Жизнь в столице станет в разы хуже, считает специалист

Жизнь в Москве в скором времени ухудшится, в то время как в российских регионах для населения будет "просто песня". Об этом рассказал политолог, экономист Михаил Хазин.

Как считает специалист, таковы последствия экономических санкций со стороны Запада. Никто не предоставит России денежную помощь, поэтому рассчитывать придется только на себя. Власти столкнутся с необходимостью реформирования кредитно-денежной, налоговой, валютной, бюджетной и монопольной политики.

Действующая в стране экономическая модель, считает Хазин, обречена на гарантированный провал. После этого жизнь в столице ухудшится в разы – в настоящее время в России происходит рост предприятий в регионах. Поэтому рабочие места в основном будут сосредоточены в субъектах РФ.

"Выбор прост: или нищенствовать в Москве, или работать с идеей развития в регионах", – заявил Хазин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В этом отношении, полагает экономист, у российского будущего имеются некие основания на оптимизм.

В столичной мэрии недавно сообщили, что за 2020 год объем инвестиций в столичные предприятия вырос до 3,6 трлн рублей, что превысило показатели за предыдущий годовой период на 1,7%.

Ранее экономист, сотрудник Института современного развития Никита Масленников заявил, что россиянам грозит резкое подорожание стоимости бытовой техники, включая гаджеты. Как считает специалист, из-за последствий мирового кризиса рост цен составит 10-15% на российском рынке. А отдельные виды электроники могут вырасти в цене еще сильнее, поэтому тем, кто намерен обновить технику, следует закупиться желаемым товаром в самые короткие сроки.