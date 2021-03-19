Чубайс признал свой главный провал

Чубайс признал свой главный провал
Анатолий Чубайс. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Нынешняя ситуация в российской экономике политику тоже не нравится

Невыплата пенсий и зарплат военным стала главной ошибкой российского руководства, когда в него входил Анатолий Чубайс. Об этом заявил сам политик, занимающий сейчас должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями.

По словам Чубайса, придя к власти, он ожидал, что в России после развала СССР может рвануть вверх инфляция, что продукция многих предприятий станет невостребованной, поэтому миллионам людей придется искать другую работу. Однако возникла еще и неожиданная проблема – без средств к существованию остались пенсионеры.

"Одна из крупнейших наших ошибок, провалов, (…) который мы вообще не предвидели в принципе, назывался неплатежи. Неплатежи, которые вообще в сферах тяжелы, а уж когда это бюджет… Это же денежное довольствие военнослужащим и пенсии пенсионерам",

высказался Чубайс в эфире "Эха Москвы". Он признал, что это была колоссальная проблема, поскольку военные и старики не могли куда-то пойти и заработать денег сами. Для властей эта ситуация оказалась не только неожиданной, но и непонятной. По словам Чубайса, "10 лет бились", чтобы понять причину происходящего, передает телеканал "360".

Сейчас, конечно, пенсии и зарплаты бюджетникам платят вовремя, однако проблемы в экономике остаются. Главная из них – низкие темпы роста. Тут, по словам Чубайса, все настолько очевидно "плохо", что этот вопрос поднимает не только оппозиция, но и власти. Сам же политик уверен, что россиянам как воздух нужна рыночная экономика, пишет URA.RU.

Анатолий Чубайс входил в экономический блок правительства РФ с 1991 года. Был министром финансов. Затем 13 лет возглавлял "Роснано". В конце 2020 г. получил новую должность.

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Николай ВИКТОРОВ

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