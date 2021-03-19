Ключевую ставку в России повысили впервые за два года

Риск роста инфляции сохраняется

Ключевая ставка в России составила 4,5% годовых. Это на 0,25% выше, чем был последние месяцы. Решение об увеличении Совет директоров Банка России принял на очередном заседании в пятницу, 19 марта.

В Центробанке отметили, что "баланс рисков сместился в сторону проинфляционных".

"Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза ЦБ",

– говорится в сообщении. Так, если в январе 2021 г. цены выросли на 5,2%, то к середине марта уже на 5,8%. При этом отмечается, что восстановление внутреннего спроса происходит быстрее, чем ожидалось.

В последний раз регулятор прибегал к ужесточению денежно-кредитной политики в конце 2018 года. Тогда ставка была повышена также на 25 б.п. В последний год ставка только понижалась, достигнув исторического минимума в 4,25% в июле 2020 года.

Следующее заседание ЦБ, на котором может быть пересмотрена ставка, назначено на 23 апреля 2021 года. От размера ставки зависят проценты по кредитам и депозитам.