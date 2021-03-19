Медвежья услуга: чем грозит россиянам повышение ставки ЦБ

Медвежья услуга: чем грозит россиянам повышение ставки ЦБ
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экономисты рассказали о последствиях недавнего решения регулятора

Повышение ключевой ставки на 0,25% приведет к дальнейшему росту цен на товары в России. Такое заявление сделал экономист, представитель "Центра развития" при НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Накануне Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки до 4,5% – в ходе заседания, которое состоялось 19 марта, Совет директоров заявил таким образом об ужесточении своей кредитно-денежной политики впервые с 2018 года.

По словам специалиста, решение регулятора не сможет обеспечить россиян защитой от повышения цен, вопреки мнению ряда экспертов. Напротив, принятое решение грозит ростом тарифов на кредитные ресурсы для самого бизнеса, и, как следствие, создаст помехи для расширения производственной части.

В итоге же рядовое население столкнется со снижением внутреннего товарного производства, что, по словам Миронова, и приведет к очередному росту цен.

Спикер также указал на то, что повышение ставки ЦБ гарантирует рост ставок на вклады. Держателей гарантированно обеспечат дополнительными процентами, однако негативное событие произойдет на самом фондовом рынке в виде падения российских акций, что лишь отпугнет россиян.

С Мироновым выразил солидарность и специалист ДВФУ Максим Кривелевич, заявивший о том, что цены на товары в стране будут продолжать расти. Средний класс не столкнется с негативными последствиями решения регулятора благодаря имеющимся сбережениям, которые можно выгодно вложить во вклады. Однако неизбежно подорожание кредитов – из-за этого повысится стоимость товаров и услуг, о чем специалист заявил в интервью Ura.ru.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость166428
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вата, вас снова мокнули ? так сказать "прогнали волну" чтоб вы хлебнули <цензура>.
а то с 2018забыли его вкус
ахахахаха
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