К 2050 году каждый третий гражданин Незалежной будет старше 60 лет

Один из главных рисков возможного краха экономики Украины кроется в том, что страна находится на пороге катастрофического вымирания населения. С таким прогнозом выступил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

О будущих проблемах, помимо статистических данных, сигнализируют аналитики, которые просчитали, насколько низкая рождаемость влияет на экономические показатели.

"Меньше детей, меньше людей, меньше спрос на местную продукцию, меньше создаваемого для экономики продукта, меньше потребление, меньше экономика", – цитирует издание "Украина.ру" эксперта.

Население соборной продолжит стареть и вымирать. По даным аналитиков, через 20 лет ВВП Незалежной недополучит $30 млрд. К 2050 году каждый третий украинец будет старше 60 лет, а это означает снижение вклада в экономику державы из-за падения работоспособности.

Ранее глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк спрогнозировал два неутешительных сценария для Украины, которые могут привести к краху страну.

По его мнению, высокие налоги для предпринимателей заставят их стать налоговыми резидентами других государств, также после пандемии из-за низких зарплат за границу рванут массы специалистов и простых заробитчан.

