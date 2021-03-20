Рубль может укрепиться из-за решения регулятора

Накануне ЦБ неожиданно решил повысить ключевую ставку, чего не делал целых два года. Эта новость переполошила общественность. Эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова объяснила, каковы будут последствия этого решения.

По ее мнению, можно ожидать замедления притока капитала в экономику страну – ведь подорожают кредиты. Также такой шаг может замедлить рост инфляции. При этом может произойти и приток иностранного капитала, ведь инвесторы любят вкладываться в страны с высокими ставки, а 4,5% – довольно большая цифра. Это же, в свою очередь, приведет к тому, что рубль начнет расти.

Решение ЦБ окажет воздействие и на фондовый рынок: рост ставок по депозитам вызовет увеличение доходности облигаций, спрос на акции упадет, поэтому они станут стоить дешевле.

Тарасова подчеркнула в разговоре с РИА "Новости", что повышение было небольшим, поэтому прогнозировать долгосрочные последствия пока рано. Эксперт также указала на то, что Центральный банк пошел на повышение ключевой ставки по ряду причин. Так, на это повлиял рост инфляции, к тому же в ЦБ считают, что экономика России достаточно восстановилась после ударов, связанных с пандемией коронавируса.

Накануне ЦБ повысил ставку до 4,5%. Также там отметили, что в ближайшее время курс рубля будет колебаться. На это повлияет введение санкций США против госдолга России. При этом ожидается, что во второй половине года российский деревянный ослабнет.