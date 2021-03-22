В России скоро подорожает одежда и обувь - ретейлеры

В России скоро подорожает одежда и обувь - ретейлеры
Фото: pixabay.com
Рост цен ожидается уже к летнему сезону

Очередной неприятный сюрприз подготовили россиянам продавцы. Довольно скоро и значительно подорожают одежда и обувь. Рост стоимости этих промышленных товаров ожидается перед летом. Он составит 20-30%, предсказали fashion-ретейлеры.

По их словам, это произойдет из-за увеличения закупочных цен. В частности, они подскочили на хлопок в пределах 20-35%. Соответственно, подорожают изделия из него.

Схожие данные у Минпромторга. Хлопок с начала нынешнего года уже подорожал на 30-35% вследствие роста цен на сырье, сообщили "Коммерсанту" в ведомстве.  

Это привело к увеличению на 20-30% стоимости на трикотаж и до 20% на другие ткани. Немаловажную роль в такой ситуации играет курс доллара, его изменения отражаются на стоимости материалов, указал основатель бренда Dorogobogato Семена Пименов.

Товары из нефтепродуктов подорожают на 20%. Это касается полиуретана, из которого производят экокожу для одежды, стельки и подошвы для обуви. Продавцы будут поднимать цены из-за повышения расходов на логистику и оплату труда, пояснил замгендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин, передает URA.RU.

Ранее экономист предупредил россиян о росте цен на бытовую технику. По его словам, цены на такие товары повысятся уже в апреле.

Полина ДОРОЖКИНА

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