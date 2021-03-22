Вопрос о переустройстве финансовой системы давно назрел перед планетой

Россия должна стремиться к своей экономической самодостаточности. К этой цели также стоит присмотреться ее экономическим союзникам, заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил в ходе интервью для китайских СМИ, что Москва и Пекин должны укреплять свою самостоятельность, снижая таким образом санкционные риски со стороны Соединенных Штатов. Для этого евразийские партнеры должны переходить к расчетам в национальных, либо альтернативных американской валютах.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что партнеры должны постепенно отказываться от платежных систем Запада.

По словам Суздальцева, на мировой повестке дня давно стоит вопрос переустройства глобальной экономики. Однако те, кто предлагает миру концепцию многополярности, должны позаботиться о резервной валюте – без нее нельзя обойтись.

Эксперт также заявил, что стремление к независимости от доллара абсолютно необходимо. Суздальцев уверен, что рубль рано или поздно будет приниматься всем миром. Более того, российская валюта может стать резервной – в таком случае Москва достигнет нового уровня взаимодействия со своими партнерами и добьется независимости от политических действий Соединенных Штатов, заявил специалист в интервью RT.

Ранее Лавров назвал Евросоюз виновником разрыва отношений с РФ. По словам министра, Россия готова отказаться от партнерства с Европой в случае введения очередных ограничений против наиболее чувствительного экономического сектора РФ. В настоящее время, подчеркнул глава российского МИД, Кремль исходит из состояния своей готовности.