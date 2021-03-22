В Китае прикинули последствия по "Мотор Сич" для Украины

В Китае прикинули последствия по "Мотор Сич" для Украины
Фото: ru.wikipedia.org
Потеря репутации в международном кругу обойдется Киеву еще дороже

Разрыв сделки с китайскими инвесторами украинского предприятия "Мотор Сич" только иском на 3,6 млрд долларов не обойдется. Киев заплатит десятки миллиардов. К такому мнению пришли аналитики издания Sohu.

Они отмечают, что Украина сильно зависит от китайского экспорта. На фоне резкого ухудшения отношений между Пекином и Киевом из-за национализации "Мотор Сич" сбыт украинских товаров в КНР могут остановить. Эти убытки могут стать фатальными для слабой экономики Незалежной.

По оценке китайских аналитиков, на Украине осознают последствия разрыва сделки по "Мотор Сич", но они пошли на это в угоду США.

"Киев пытается выслужиться перед Соединенными Штатами. Американцы боятся усиления технологической мощи КНР и поэтому мотивировали Киев сорвать сделку",

приводит "ПолитРоссия" цитату из китайского СМИ.

Ранее украинский эксперт рекомендовал властям потребовать от Вашингтона разделить ущерб от разрыва сделки с китайцами, в частности, дать денег на компенсацию инвесторам.

Однако репутационные риски могут оказаться невосполнимыми. Об этом предупредили в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"После введения в действие решений СНБОУ темпы оттока иностранных инвестиций возрастут в десятки раз, доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением",

говорится в сообщении. 

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины заявил о недопустимости передачи китайским инвесторам акций завода о производству авиадвигателей "Мотор Сич", хотя они вкладывались в предприятие с 2016 года. Сделку приостановили, а 20 марта 2021 г. стало известно о постановлении киевского районного суда арестовать 100% акций "Мотор Сич".

Николай ВИКТОРОВ

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Гость164214
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Обама
Вам не кажется. что вы в этом месте давным давно и навсегда!!! подумай когда отоспишься, баран!!! и похмелись своим стекломоем.
украина страна холопов-жуликов, постоянно обворовывающих своих хозяев
без хозяев и воровства они не способны существовать
Гость164214
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Обама
Вам не кажется. что вы в этом месте давным давно и навсегда!!! подумай когда отоспишься, баран!!! и похмелись своим стекломоем.
кажесть у негра в .опе. там ее и наблюдайте
Антимайдан
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Шизострана УкроХохлоМудовЖопеЯ, допрыгались хохлоублюдки.
Обама
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гость
Какелы в женском половом органе глубоком и вонючем, на всегда! (рыдающий от ржаки смайл)
Вам не кажется. что вы в этом месте давным давно и навсегда!!! подумай когда отоспишься, баран!!! и похмелись своим стекломоем.
Гость174242
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Еще пару десятилетий назад Украина была процветающей страной, а сегодня мы имеем стадо <цензура> на всю голову агрессивных баранов...
Гость174242
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Еще пару десятилетий назад Украина была прозветающей страной, а сегдня мы имеем стад <цензура> на всю голову стадо агрессивный баранов...
гость
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Какелы в женском половом органе глубоком и вонючем, на всегда! (рыдающий от ржаки смайл)
Гость173433
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Как хохлы кичились что стали независимыми, самостоятельными, свободными а в результате все это пшик. Стали шестерками Штатов и ЕС готовыми навоз замывать за хозяевами и подачками с барского стола перебиваться, а уж про независимость это вообще нонсенс, на своей земле в позе рака перед Штатами стоят и вякнуть боятся.
Гость176477
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Гость178942
И никаких комментариев???
А тут и коню все понятно, кинули наших хохлов, которых мы кормили. И хотят нам их вернуть, голыми босыми раз, и голодными три
Гость179581
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Гость178942
И никаких комментариев???
А что тут комментировать, новый майдан всё спишет, кроме репутации майданутых.
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