Потеря репутации в международном кругу обойдется Киеву еще дороже

Разрыв сделки с китайскими инвесторами украинского предприятия "Мотор Сич" только иском на 3,6 млрд долларов не обойдется. Киев заплатит десятки миллиардов. К такому мнению пришли аналитики издания Sohu.

Они отмечают, что Украина сильно зависит от китайского экспорта. На фоне резкого ухудшения отношений между Пекином и Киевом из-за национализации "Мотор Сич" сбыт украинских товаров в КНР могут остановить. Эти убытки могут стать фатальными для слабой экономики Незалежной.

По оценке китайских аналитиков, на Украине осознают последствия разрыва сделки по "Мотор Сич", но они пошли на это в угоду США.

"Киев пытается выслужиться перед Соединенными Штатами. Американцы боятся усиления технологической мощи КНР и поэтому мотивировали Киев сорвать сделку",

– приводит "ПолитРоссия" цитату из китайского СМИ.

Ранее украинский эксперт рекомендовал властям потребовать от Вашингтона разделить ущерб от разрыва сделки с китайцами, в частности, дать денег на компенсацию инвесторам.

Однако репутационные риски могут оказаться невосполнимыми. Об этом предупредили в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"После введения в действие решений СНБОУ темпы оттока иностранных инвестиций возрастут в десятки раз, доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением",

– говорится в сообщении.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины заявил о недопустимости передачи китайским инвесторам акций завода о производству авиадвигателей "Мотор Сич", хотя они вкладывались в предприятие с 2016 года. Сделку приостановили, а 20 марта 2021 г. стало известно о постановлении киевского районного суда арестовать 100% акций "Мотор Сич".