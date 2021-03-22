Оборудование начало работать 22 марта

Глава входящего в "Росатом" концерна "Росэнергоатом" распорядился о запуске современного энергетического блока на Ленинградской АЭС. По решению Андрея Петрова энергоблок №6 заработал начиная с понедельника, 22 марта.



Как сообщил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев, работа новейшего блока была запущена в рамках реализации госзадания. Современное оборудование мощнее на 200 МВт своих предшественников, а также срок его эксплуатации в два раза больше, чем у более старых энергоблоков.

Данный блок относят к поколению "3+". Как пояснил Лихачев, аналогичное оборудование с реактором ВВЭР-1200 устанавливают на атомных электростанциях в Финляндии, Венгрии, Белоруссии, Египте и других государствах.

Петров добавил, что данный блок стал четвертым энергоблоком с новейшим мощным реактором в России. Блок №6 пришел на смену энергоблоку №2, который спустя 45 лет эффективной работы был остановлен осенью прошлого года.

Руководитель Ленинградской АЭС Владимир Перегуда подчеркнул, что энергоблок полностью исправен и готов взять на себя задачу по обеспечению электрической энергией крупного и активно развивающегося региона.

По подсчетам экспертов, экономический эффект от введения в эксплуатацию новейшего оборудования составит порядка 3 миллиардов рублей в год.

Напомним, ЛАЭС на данный момент обеспечивает порядка 30% потребностей в энергии Северо-Западного региона нашей страны.