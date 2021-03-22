Россия заменит доллар на евро – эксперт

Россия заменит доллар на евро – эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
США не заметят переход РФ на расчеты в других валютах

Путь России к дедолларизации займет годы. На это указывают экономисты. При этом важно понимать, что, переходя на расчеты в других валютах, РФ спасает свои активы, но не "дает урок" США.

Доллар занимает огромную часть мировой финансовой системы, внутри которой находится и Россия. Отказ от американской валюты при международных расчетах возможен, но на это уйдут годы.

"Многое зависит от поведения США. Если они продолжат использовать валюту для давления на Россию, доллар лишится опоры", 

– поделился мнением с URA.RU экономист Михаил Беляев.

Между тем, по оценке Сергея Жаворонкова из Института экономической политики им. Гайдара, РФ сможет отказаться от доллара, только переводя расчеты в другую западную валюту – евро. Это видно даже на примере торговли с Китаем, где 20% сделок проводится в юанях, 7% - в рублях, а остальное в долларах и евро, причем пропорции двух последних постепенно меняются в пользу "европейца".

При этом, по мнению экономиста, переход России от оплаты в долларах к евро не нанесет вреда США и вообще "ничего не изменит".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался за отказ от использования доллара в российско-китайских сделках, чтобы снизить угрозу санкций для экономик двух стран. На этом фоне эксперты предположили, что российский рубль сможет в будущем играть роль резервной валюты.

Впрочем, пока финансисты не рекомендуют россиянам отказываться от хранения сбережений в долларах, хотя и указывают, что их "корзина" должна быть мультивалютной.

Николай ВИКТОРОВ

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