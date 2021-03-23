Панику Киева из-за "Северного потока-2" остановил эксперт

Панику Киева из-за "Северного потока-2" остановил эксперт
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
У Украины еще есть время и возможности согласовать условия нового транзитного договора

Запуск "Северного потока-2" не может сделать убыточной украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом заявил эксперт российского Фонда национальной энергобезопасности Александр Перов.

Он пояснил, что по договору, заключенному в декабре 2019 г., Россия обязана платить Украине определенную сумму вне зависимости от того, пользовалась она мощностями ГТС или нет. Договор рассчитан на 5 лет. То есть до 2026 г. доход от транзита Киеву обеспечен. Поэтому украинские эксперты, рассуждающие о том, что запуск "Северного потока-2" убьет ГТС Незалежной, просто пиарятся, сообщает Baltnews.

Рассуждать же о том, что будет после 2025 г., сейчас невозможно, поскольку очень много неизвестных данных. В частности, под вопросом остается объем, который РФ будет прокачивать по "СП-2", и ее контракты с потребителями.

"Как можно говорить об убыточности прокачки газа, если еще непонятно, каким образом и в каких условиях Россия его будет прокачивать через несколько лет?"

– прокомментировал Перов панику украинских экспертов, передает РИА ФАН.

"Северный поток-2" – строящийся газопровод из России в ФРГ, который пройдет по дну Балтийского моря параллельно с действующим "Северным потоком". Украина выступает против нового трубопровода, опасаясь, что это лишит ее дохода от транзита российского газа в Европу через ее территорию. На днях президент Незалежной Владимир Зеленский прямо заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что запуск "СП-2" нанесет сильный удар по украинской экономике.

Чтобы успокоить Киев, Берлин готов вложить значительные средства в проекты на Украине. Впрочем, история с национализацией "Мотор Сич", акций которого лишили китайских инвесторов, может напугать немецких предпринимателей.

Николай ВИКТОРОВ

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