Немецкие эксперты: Россия во всеоружии встретит отключение от SWIFT

Немецкие эксперты: Россия во всеоружии встретит отключение от SWIFT
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Однако процесс перехода на национальные платежные системы будет не так прост

Американские власти продолжают оказывать давление на нашу страну. Москве не раз грозили отключением от международной платежной системы SWIFT.  В России оперативно реагируют на поступающие из Америки сигналы, так что к такому развитию событий Кремль уже подготовился, убеждены немецкие специалисты.

По мнению журналистов из Германии, больше всего отключить нашу страну от SWIFT мечтает Незалежная. Представители киевского режима уверены, что такие действия нанесут весьма болезненный удар по российской экономике. Впрочем, в Вашингтоне с соответствующим решением не торопятся. Американцы хорошо понимают, что сами могут пострадать, выпихнув Россию из общей системы платежей.

При этом Москва готова к любому сценарию. Отключение от SWIFT не станет для нас внезапным. В стране уже достаточно успешно реализуются проекты по выпуску банковских продуктов, являющихся аналогами американских систем, например, таких как Visa и MasterCard, пишет издание Handelsblatt.

Авторы статьи также отмечают, что похожим путем пошел Китай. Пекин, который также является излюбленной целью американских санкций, тоже обезопасил себя и активно работает над развитием национальных платежных систем.

При этом немецкие эксперты добавили, что в одиночку России было бы сложно справиться с последствиями отключения от SWIFT. На этом фоне поддержка Китая может сыграть одну из ключевых ролей.

К слову, недавно стало известно, что Кремль уже всерьез готовится к отключению от SWIFT из-за нарастающих угроз США. В администрации президента отметили, что от Америки можно ждать любых антироссийских действий.

Ольга ФЕДОРОВА

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Прекрасная новость! Немецкие эксперты, сидя в благополучной Германии, рассуждают о том, как Россия во всеоружии встретит отключение от SWIFT.
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