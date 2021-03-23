Россия нашла еще один природный ресурс для торговли

Россия нашла еще один природный ресурс для торговли
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прибыль стране принесет заброшенный Дальний Восток

Россия может извлечь пользу из обширной, но малонаселенной территории Дальнего Востока, если будет торговать углеродными кредитами. Об этом сообщает "Блумберг".

Агентство обращает внимание, что в России пустует практически "две территории Индии" – на дальневосточных участках нет ни жителей, ни производство, "одни тигры и медведи в лесах". Этими лесами и может воспользоваться Москва. В эпоху борьбы мирового сообщества с потеплением климата она может заявить, что уравновешивает "углеродный след" от добычи нефти и газа с помощью деревьев, поглощающих CO₂.

По оценке экспертов, в 2018 г. российские леса поглотили почти 620 млн тонн углекислого газа, что компенсирует примерно 38% национальных выбросов. Если увеличить лесопосадки, то этот объем тоже вырастет. Более того, добывающие или крупные промышленные компании смогут брать у государства участки леса в аренду, ухаживать за ними, выращивать новые деревья, и таким образом покрывать ущерб, наносимый природе.

"Компания может затем создать углеродный кредит, который будет продаваться на цифровых торгах",

пишет "Блумберг", отмечая, что такой рынок углеродными кредитами уже разрабатывается в Канаде.

Ученые указывают, что пока нет точной информации, сколько CO₂ способны поглощать российские леса, но, по словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, этот потенциал упускать нельзя. Поэтому сейчас в РФ разрабатывается программа по сбору соответствующих данных с помощью беспилотников и спутников. Представить свои выводы Москва может уже в этом году на конференции ООН по климату.

Ранее сообщалось, что Россия может потерять несколько миллиардов долларов на торговле углеводородами из-за нового налога в ЕС.

Николай ВИКТОРОВ

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