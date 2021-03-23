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Россия может извлечь пользу из обширной, но малонаселенной территории Дальнего Востока, если будет торговать углеродными кредитами. Об этом сообщает "Блумберг".
Агентство обращает внимание, что в России пустует практически "две территории Индии" – на дальневосточных участках нет ни жителей, ни производство, "одни тигры и медведи в лесах". Этими лесами и может воспользоваться Москва. В эпоху борьбы мирового сообщества с потеплением климата она может заявить, что уравновешивает "углеродный след" от добычи нефти и газа с помощью деревьев, поглощающих CO₂.
По оценке экспертов, в 2018 г. российские леса поглотили почти 620 млн тонн углекислого газа, что компенсирует примерно 38% национальных выбросов. Если увеличить лесопосадки, то этот объем тоже вырастет. Более того, добывающие или крупные промышленные компании смогут брать у государства участки леса в аренду, ухаживать за ними, выращивать новые деревья, и таким образом покрывать ущерб, наносимый природе.
"Компания может затем создать углеродный кредит, который будет продаваться на цифровых торгах",
– пишет "Блумберг", отмечая, что такой рынок углеродными кредитами уже разрабатывается в Канаде.
Ученые указывают, что пока нет точной информации, сколько CO₂ способны поглощать российские леса, но, по словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, этот потенциал упускать нельзя. Поэтому сейчас в РФ разрабатывается программа по сбору соответствующих данных с помощью беспилотников и спутников. Представить свои выводы Москва может уже в этом году на конференции ООН по климату.
Ранее сообщалось, что Россия может потерять несколько миллиардов долларов на торговле углеводородами из-за нового налога в ЕС.
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