Норвегия отказалась продавать России завод по производству двигателей

Норвегия отказалась продавать России завод по производству двигателей
Фото: Silas Stein/dpa/www.globallookpress.com
Правительство испугалось за нацбезопасность страны и давления со стороны местной оппозиции

Власти Норвегии приостановили продажу российской компании Трансмашхолдинг местного предприятия по производству двигателей Bergen Engines в связи с интересами нацбезопасности. Об этом сообщила министр юстиции страны Моника Мэланн во вторник, 23 марта.

"Правительство считает, что национальные интересы могут оказаться под угрозой, если завод перейдет в собственность TMH. Будет принята королевская резолюция об остановке продажи на основании закона о безопасности", – цитирует министра издание Е24.

Речь идет о завода по производству дизельных и поршневых двигателей Bergen Engines, принадлежащего британской Rolls-Royce Group. В начале февраля международное подразделение "Трансмашхолдинга" TMH International сообщало, что намерено приобрести данное предприятие.

"Нам известно, что компания TMH Group аффилирована с российскими властями", – заявила Мэланн.

Отмечается, что технологии Bergen Engines и производимые ими двигатели укрепили бы ВС России, что противоречит интересам норвежцев и их союзников.

Согласно отчету ведомства, сделка изначально не входила в контрольные экспортные списки, однако министерство указывает, что у Москвы "серьезные проблемы с получением доступа к ним" из-за западных санкций против страны.

Кроме того, это приобретение могло быть попыткой обойти правила или меры экспортного контроля против России, чтобы получить доступ к знаниям и технологиям, имеющим "большое военно-стратегическое значение", говорится в документе. По словам министра юстиции, правительство считает, что теперь у них достаточно информации, чтобы сделать вывод о необходимости прекращения продажи.

Мэланн подчеркнула, что основа для оценок более всеобъемлющая, чем может публично представить правительство.

Продажа завода должна была завершиться к концу текущего года, но Rolls-Royce временно приостановил процесс еще 9 марта из-за внимания СМИ и активной критики местной оппозиции.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость179990
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гость
Да *уй на вас, купим другой, у ваших конкурентов.
Свой движок ума не хватает сделать?
Гость165146
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А зря... они не боятся все подряд продавать Китаю...а потом стонут...их проблемы.
гость
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Да *уй на вас, купим другой, у ваших конкурентов.
Гость181110
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Новости уже месяца три.
Значит, заберем так)))
Где там Сименс со своими исками по турбинам? Как орал, как волосы рвал. Засужу!!! - кричал, и ножкой так притоптывал.
Ничего, прокричался, просморкался, работает. Новые контракты, новые доходы. Приятные люди))))
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