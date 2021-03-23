Россиянам посоветовали продавать доллары и евро

Россиянам посоветовали продавать доллары и евро
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Самое время конвертировать валюту в рубли, считает экономист

В последнее время курс рубля рос, а 23 марта неожиданно упал по отношению к доллару и евро. Экономисты рассказали, что покупать ли валюту сейчас. 

Так, старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков считает, что сейчас россияне, у которых есть сбережения в валюте, могут обменять ее на рубли, чтобы получить прибыль. А вот спешить и покупать доллары и евро сейчас не стоит – стоимость валюты далеко не справедливая на данный момент. Эксперт полагает, что в ближайшее время российский деревянный будет колебаться в цене, а вот в какую сторону – сказать сложно. 

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов же выразил мнение, что приобрести валюту еще не поздно. Ведь рубль слегка ослабнет в ближайшее время – на это могут повлиять новые санкции и цены на нефть. Специалист указал на то, что американская и европейская валюты растут на фоне пандемии. Так, те, кто вложился в доллары и евро в начале 2020-го, к концу года смогли заработать приличную сумму. Однако не факт, что такая же ситуация возможна в этом году, передают "Известия".  

Ранее 23 марта евро подскочил до отметки в 90 рублей, доллар – 75 рулей. Аналитики же говорили о том, что во второй половине года рубль сдаст позиции, что происходит традиционно в это время. Рост российского деревянного – это временный тренд, который непременно остановят. Ведь цена на нефть стала увеличиваться медленнее в последнее время. Впрочем, если Россия сможет уйти от доллара, то отечественная валюта сможет занять лидирующую позицию. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость179990
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Россия уйдёт от доллара и перейдёт на стеклянные бусы и другие блестящие побрякушки.
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