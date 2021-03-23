Москва подаёт пример привлечения "зелёных" инвестиций в экономику

Это привлекает пул "ответственных" инвесторов и улучшает имидж городских властей

Заявление вице-мэра Москвы по вопросам экономики Владимира Ефимова о выпуске в апреле-мае первого транша "зелёных облигаций" сразу получило положительный отклик как со стороны экспертов рынка, так и со стороны инвесторов. Их мнение – репутация Москвы как экономически устойчивой и инвестиционно открытой поможет привлечь пул "ответственных" инвесторов.

В ближайшие месяцы московские власти планируют начать торги ценными бумагами экологической направленности. Согласно прогнозам профильных экспертов, спрос на такие облигации будет высоким несмотря на то, что "зеленые" бумаги пока только набирают популярность на территории России.

Москва станет первопроходцем в открытии сегмента ESG-проектов (от англ. Environmental, Social и Governance) широкому кругу эмитентов. Российская столица собирается продемонстрировать финансовому рынку, что имидж можно капитализировать. Планируется, что приобретение электробусов в Москве профинансируют как раз за счет "экобумаг".

В данный момент столичная администрация занимается формированием списка инвестиционных проектов, которые можно отнести к разряду эконаправленных. Их стоимость составит порядка 90 миллиардов рублей, пишет журнал "Компания".

Как отметил вице-мэр по вопросам экономполитики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, уже к маю 2021 г. начнутся торги бумагами, средства от которых будут использованы для проведения мероприятий, направленных на защиту экологии, сохранение окружающей среды и увеличение энергоэффективности.

В целом, за текущий год Москва планирует привлечь до 396 миллиардов рублей. В последний раз столица обращалась к заемным средствам для реализации программ в 2013 году, однако в нынешних "посткоронавирусных" условиях решение задействовать этот источник финансирования представляется столичной администрации весьма разумным, отметил Ефимов. Он пояснил, что отказ от реализации инфраструктурных проектов обошелся бы городу значительно дороже. При этом власти Москвы смогут корректировать сумму займов по мере пополняемости бюджета свободными деньгами на фоне выхода из ковидного кризиса.

Эксперты, со своей стороны, предрекают высокий спрос на столичные облигации. Как отметил финансист Евгений Жорнист из УК "Альфа – Капитал", столица России является заемщиком высочайшего класса. У нее не только отличная деловая репутация, но и малый объем кредитов, поскольку она давно не выходила на первичный рынок. Эти факторы повышают привлекательность московских проектов в глазах инвесторов.

"Мы прекрасно знаем, что Москва инвестирует много средств в благоустройство парковых зон, развитие сети общественного транспорта, в частности, электротранспорта и другие проекты. При прочих равных условиях инвесторы наверняка отдадут предпочтение именно таким заемщикам", – считает Жорнист.

Экономист Кава Ходжа из РЭУ им. Г. В. Плеханова, в свою очередь, указал, что столичные власти выбрали хорошее время для выхода на рынок – на фоне низких ставок по банковским депозитам частные инвесторы с куда большим удовольствием вкладывают деньги в другие проекты. Впрочем, на его взгляд, московскими "зелеными" облигациями активнее всего будут интересоваться крупные кредитные организации и инвестфонды – как отечественные, так и иностранные.

"Зеленая" облигация также, как и другие ценные бумаги такого рода, дает ее владельцу право получать процентный доход в течение определенного срока, а также вернуть ее номинальную стоимость в срок погашения, напомнил Ходжа. При этом "зеленые" бумаги имеют существенное отличие: деньги идут целевым назначением на поддержку окружающей среды, сохранение природных ресурсов, защиту экологии. Соответственно, покупатели "зеленых облигаций" смотрят не только на их доходность, но и потенциальное влияние на окружающий мир.

Надо признать, что пока на российском рынке такое "ответственное" инвестирование не очень распространено. По данным основателя "Школы практического инвестирования" Федора Сидорова на конец 2020 года, всего было зарегистрировано 16 выпусков таких облигаций шести эмитентов суммарно на 186 млрд рублей. Это объясняется, в первую очередь, тем, что их доходность заметно ниже, чем по не направленным на экологию проектам.

Исправить ситуацию может специальный механизм поддержки "зеленых" инвестиций. По российскому законодательству эмитент, размещающий "зеленые" облигации, может получить субсидию, компенсирующую часть ставки купона. На Москву эта норма не распространяется. Однако сейчас столичные власти обсуждают с Московской биржей возможность включения ценных бумаг субъекта в сектор устойчивого развития. Не исключено, что после этого откроются возможности и для льгот по "зеленым" облигациям, допускает глава группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

В целом у России колоссальные перспективы рынка "зеленых" облигаций, уверен глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"В течение последних двух лет объем инвестиций в "зеленые" облигации во всем мире растет на 45–50% в год, что обещает и нашей стране возможность для привлечения средств", – отметил эксперт.

Важно понимать, что "зеленые" бонды в перспективе повышают инвестиционную привлекательность города, а реализованные проекты сокращают влияние антропогенных факторов на окружающую среду. В итоге в выигрыше остаются все: Москва, как ответственный город, инвесторы, как экозащитники, и жители, получающие возможность жить в современном и безопасном мегаполисе.