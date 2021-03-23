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Лидер украинцев Владимир Зеленский
принял решение пролонгировать санкционные ограничения в отношении нашей страны.
Рестрикции будут действовать еще три года, пишет РИА "Новости".
Сообщается, что под санкционной дубиной остается ряд российских граждан и компаний. Так, в черном списке продолжает фигурировать МИА "Россия сегодня".
Кстати, недавно украинцы решили засудить российских артистов за поддержку Крыма. По мнению политолога Ивана Мезюхо, цель киевского режима – "сместить ненависть с Зеленского на Россию".
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