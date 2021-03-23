На Украине продлили антироссийские санкции

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Под опалой продолжают находиться юрлица и граждане

Лидер украинцев Владимир Зеленский принял решение пролонгировать санкционные ограничения в отношении нашей страны.

Рестрикции будут действовать еще три года, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что под санкционной дубиной остается ряд российских граждан и компаний. Так, в черном списке продолжает фигурировать МИА "Россия сегодня".

Кстати, недавно украинцы решили засудить российских артистов за поддержку Крыма. По мнению политолога Ивана Мезюхо, цель киевского режима – "сместить ненависть с Зеленского на Россию".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Ну теперь-то экономика Окраины сделает резкий рывок!!! <цензура> и запанують!!! Скоро уже крымчане назад рванут! А за ними и вся Россия будет проситься чтобы приняли областью Окраины!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Ото так. И вместо всяких там бентли , мерсов , порше восстановить поголовье волов и клепать телеги...За одно и Грету лизнут...
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Ну, после этой выходки ЖИДовской ЗЕлупы, РОССИЯ, наверное, не выживет!
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