Под опалой продолжают находиться юрлица и граждане

Лидер украинцев Владимир Зеленский принял решение пролонгировать санкционные ограничения в отношении нашей страны.



Рестрикции будут действовать еще три года, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что под санкционной дубиной остается ряд российских граждан и компаний. Так, в черном списке продолжает фигурировать МИА "Россия сегодня".

Кстати, недавно украинцы решили засудить российских артистов за поддержку Крыма. По мнению политолога Ивана Мезюхо, цель киевского режима – "сместить ненависть с Зеленского на Россию".