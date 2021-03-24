Штаты пытаются убедить ФРГ отказаться от газопровода

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел 23 марта встречу с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Американский госслужащий озвучил возражение Белого дома в отношении возведения газопровода "Северный поток – 2".

Согласно приведенным данным, во время диалога с коллегой из ФРГ Блинкен напомнил, что Соединенные Штаты до сих пор привержены общей работе со своими союзниками для того, чтобы оказать противодействие стремлению Кремля "подорвать общую безопасность" Запада, передает "Свободная Пресса".

"По этой же причине государственный секретарь отметил, что Америка выступает против строительства газопровода, – говорится в официальном сообщении Госдепартамента.



Также госсекретарь переговорил с коллегой по поводу общей координации в рамках международного сотрудничества и Афганистана. По словам американского госслужащего, совместные действия Соединенных Штатов с Евросоюзом имеют важнейшее значение для решения общих проблем.

Ранее Госдеп заявил РБК, что "Северный поток – 2" грозит срыву интересов самих Штатов, Украины и Польши. По словам Блинкена, работа над строительством газовой магистрали "противоречит" целям Евросоюза в области энергобезопасности.

До этого посол Польши в Германии Анджей Пшилембски заявил, давая комментарий одному из немецких СМИ, что газопровод позволит России провести более широкую модернизацию своей армии. По этой причине, считает дипломат, европейские государства обязаны сорвать проект. Главная обеспокоенность Варшавы заключается в огромных средствах, зарабатываемых Россией на энергоносителях, которые тратятся на оборонную сферу.