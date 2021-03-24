Граждане РФ могут откладывать сегодняшние купюры на сувениры - через несколько лет они станут редкостью

В России "ходит" слишком много поддельных денег. Изменение внешнего вида купюр позволит повысить их уровень защиты. На это указал экономист из Южного федерального университета Олег Свиридов.

Ранее стало известно, что Банк России запланировал обновление дизайна рублевых купюр. Ожидается, что в 2022 г. в обороте появятся новые сторублевки, в 2023 г. новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, в 2024 г. обновят купюры по 500 рублей, а в 2025 г. – бумажные 10 и 50 рублей.

По мнению Свиридова, граждане при этом никаких неудобств не почувствуют, поскольку старые деньги продолжат оставаться законным средством платежа. Процесс их изъятия из оборота будет постепенным, как это происходит и сейчас.

"Срок хождения купюры, особенно 100-рублевой, – это полгода, понимаете. Через полгода они затрепываются",

– пояснил эксперт в комментарии "Звезде". По его оценке, массовая замена старых купюр на новые займет года два. Одновременно из оборота выловят и фальшивые деньги. Новые же купюры будут иметь повышенную степень защиты.

О том, как изменится внешний вид российских денег, накануне рассказал зампредседателя Банка России Михаил Алексеев. При этом он подчеркнул, что никаких экстраординарных нововведений, типа пластиковых купюр, не планируется. Не появится и других номиналов купюр. Но города и культурные достопримечательности на банкнотах будут представлены другие. В частности, на 10-рублевой появится Новосибирск вместо Красноярска.

Мэр Красноярска Сергей Еремин уже призвал местных жителей не расстраиваться по этому поводу, но предложил фискальным властям ввести правило ротации городов на российских денежных знаках.

"Пусть смена городов на купюрах будет регулярной, например, каждые 20 лет. А мы будем помнить, что Красноярск даже в этом деле был в числе первых",

– написал Еремин в "Инстаграме".

