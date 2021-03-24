Литва изобрела способ подавать газ на Украину и не только

Литва изобрела способ подавать газ на Украину и не только
Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Вильнюс пытается решить проблему с излишками голубого топлива

Литва планирует отправлять сжиженный природный газ на Украину, в Белоруссию и Польшу. Даже изобрела способ, как это делать.

У прибалтийской республики, как известно, есть свой терминал в Клайпеде. И ранее там думали, что через него будут подавать излишки СПГ ближайшим соседям – Латвии и Эстонии, – да не вышло: им он без надобности.

Из-за пандемии коронавируса спрос на энергоресурсы значительно сократился. Это вызвало обрушение цены, и производителям пришлось сбывать газ и нефть себе в убыток.

В то же самое время импортеры оказались в довольно выгодном положении. В их число попала и Литва. Обработка топлива на ее СПГ-терминале Independence в прошлом году побила все мыслимые, и не только, рекорды.

Это дало повод некоторым представителям компаний строить прямо наполеоновские планы. К примеру, в Klaipedos nafta (KN) собираются "стать крупнейшим оператором терминала СПГ в мире и самым конкурентоспособным центром обработки нефтепродуктов в Балтийском регионе", сказал глава компании-оператора клайпедского СПГ-терминала.

Однако, чтобы так случилось, надо из маленькой прибалтийской республики сделать мощный газовый хаб для реэкспорта СПГ в Латвию, Эстонию, Финляндию и Польшу. В Литве думают, что это станет реальностью, после того как заработает польско-литовский интерконнектор GIPL, что ожидается в конце 2021 года.

Если все сложится удачно, то GIPL можно использовать для поставок газа в Польшу и другие страны Евросоюза. Когда же в нем начнут применять дополнительные технические решения, появится возможность поставл"ять голубое топливо на Украину или в Беларусь", цитирует RuBaltic заявление Минэнергетики Литвы.

Independence для Литвы слишком большой СПГ-терминал, его хватит, чтобы обеспечить газом всю Прибалтику. Но планам Вильнюса не суждено сбыться.

Импортировать СПГ на Украину через Литву и Польшу не возьмется никто. так как это чересчур дорого. А Беларусия вообще не в счет – она заключает контракты на прямые поставки голубого топлива из России.

Что же касается Польши. то эта страна тоже не прочь расширить свой СПГ-терминал и продавать кому-то излишки. Хотя бы той же Литве, пишет издание. 

Полина ДОРОЖКИНА

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