Объем голубого топлива в хранилищах Старого Света упал ниже 30%

Газовые запасы Европы худеют на глазах. Это видно по цифрам, указанным на портале Gas Infrastructure Europe.

По этим данным видно, что объем голубого топлива в хранилищах Старого Света значительно сократился. Теперь его там меньше, чем 30%.

Два дня назад утром средний уровень запасов уже был 29,95%. Это есть на 5,8% ниже показателя в предыдущие пять лет.

На главном газовом рынке Европы – в Германии – этот показатель сократился до 25,54%. В Польше он упал до 38,85%, на Украине – до 38,11%, в Чехии – до 29,14%, в Австрии – до 26,89%. Наиболее низкий уровень запасов в указанное время отмечен во Франции – 14,62%.

Отбор же газа из хранилищ растет. В IV квартале 2020 года и I квартале 2021-го он может составить 82,4 млрд кубометров. Это больше, чем в зимние кварталы 2017 – 2018 годов (79,861 млрд кубометров), отмечает "Интерфакс" со ссылкой на информацию Gas Infrastructure Europe.

Ранее стало известно, как Запад обогащается на украинцах за счет российского газа. Он получает солидный доход от голубого топлива, поступающего в Незалежную. Граждане пользуются газом из РФ, но платят за него по ценам на 25 – 50% больше.